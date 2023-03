Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Se habló de lo que se tenía que hablar y de nada más

Ha tardado más de lo previsto, pero Marbella, el Ayuntamiento, ya ha dado lo que es el primer gran paso para alcanzar eso tan importante para cualquier ciudad que es el planeamiento, el plan general, y que adquiere una dimensión superior aquí por motivos obvios, en plural; motivos; dos sobre todo: el gilismo y la anulación de lo que debía ser el documento que dejara atrás o en el olvido precisamente esa época. Se avanzó ayer en un pleno extraordinario que, noticia, lamentablemente, transcurrió sin subida de tono alguna, tensión ni alusiones al asunto de marras. Por si acaso, nada más empezar la defensa del punto lo dijo la concejala del PP María Francisca Caracuel: el tema era de tanta enjundia que no cabía o no debería caber otro debate distinto. Y no cupo. Todo lo contrario incluso. Cordialidad, agradecimientos en uno y otro sentido por la participación abogando, eso sí y en un requerimiento a futuro, por que fuera siempre así. No parece tan difícil.