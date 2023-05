Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La funcionalidad de los concejales

Siguen las elecciones condicionando la actualidad tres días después, pero no porque siga habiendo reflexiones por lo ocurrido, o porque se analicen todavía los resultados. No. Ahora es porque los comicios están influyendo en el funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento. ¿Sólo lo hace este año? Entendemos que no. Entendemos que habrá ocurrido siempre, cada vez que ha habido unos comicios locales. Pero sí ha sido esta vez cuando, si no como queja, sí como pequeño lamento, lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo local. Que, claro, como en este caso el Gobierno municipal volverá a ser grosso modo el mismo, pues que podrían perfectamente seguir con la gestión habitual sin tener que esperar a que se formara oficialmente la nueva corporación. O sea, que la funcionalidad que ahora acompaña a los concejales del PP no tiene mucho sentido. Ciertamente, parece lógico el razonamiento en la práctica. Lo que ocurre también es que si se aplicase esa norma, habría agravios entre los municipios que cambiaran de gobierno y los que no lo hicieran, que, digamos, tendrían tres semanas de ventaja sobre los primeros. No parece tan difícil.