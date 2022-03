Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Excusas

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del estado de alarma por el coronavirus y empieza a verse el final de esta etapa de la historia de la humanidad, otra pandemia -permítanme la licencia- parece querer cogerle el relevo al COVID. El aumento en los precios de las energías empieza a notarse, más allá de lo que ustedes mismos y nosotros estemos acusando en la factura de la luz o cuando echamos gasolina al coche. Colea de un lado el asunto de la piscina de Supera en San Pedro Alcántara. Que sí, que son conscientes en el Ayuntamiento de todo lo que está pagando por la electricidad y el gas, pero que hay un contrato firmado. Y añadimos de nuestra cosecha en el mismo sentido que decíamos: el ciudadano de a pie también tiene dificultades y no toma decisiones unilaterales y de una manera no muy seria. Que tiene o debe reabrir, vamos. Le afecta sobremanera a otro colectivo que últimamente las recibe por todos lados. Entre las normativas europeas, el COVID y ahora el precio del gasoil, la pesca no se recupera. Y prepárense para no ver pescado fresco por la ciudad. De varias reuniones depende. No parece tan difícil.