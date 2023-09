Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Si están de acuerdo, es que se cumplirá el plazo

Segundo primer día de clase en Marbella. Cuatro días después de que lo hicieran los pequeños de entre 3 y 11 años, hoy estrenan curso los más mayores, algunos cambiando de centro hoy mismo -los de primero de la ESO y en determinados casos los de primero de Bachillerato- otros con la vista puesta en el segundo trimestre, en enero, cuando está prevista la puesta en marcha del nuevo instituto de Las Chapas. Al contrario de lo que pasó con el centro de San Pedro, que fue retrasando su apertura hasta el punto de que al final pasó casi un curso completo, en el que se llamará Cilniana parece que se cumplirán los plazos. Tanto la Junta como las AMPAS coinciden y eso ya es mucho. En lo que no están de acuerdo es en si lo que hay en el conjunto del municipio es suficiente para una buena educación o no. Tampoco iba a ser todo tan de comer perdices. No parece tan difícil.