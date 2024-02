NO PARECE TAN DIFÍCIL. Está claro que la regulación era necesaria

Si tomamos como regla práctica dar por bueno aquello en lo que los dos grandes partidos políticos están de acuerdo, el decreto de la Junta de Andalucía sobre las viviendas de uso turístico era necesario.

Si añadimos que la asociación que engloba en la comunidad a buena parte de estos no tan nuevos como parece, alojamientos, también está de acuerdo con su contenido, más todavía.

Pero también hay diferencias. Sobre todo, y habiendo recabado las impresiones, no tanto del decreto, sino del actual escenario, en cuanto a si son o no muchas; en si hay saturación. Porque los socialistas, y hablando en concreto de Marbella, dicen que mucha. El PP que bueno, que depende de la zona igual un poco sí. Pero el colectivo lo niega. Y especifica: donde sí la hay es en los centros urbanos de las capitales como Málaga y Sevilla. Pero aquí no. Y precisamente por esos contrastes es también necesario el decreto.

Claro que escuchado luego el dato de que tres cuartas partes de las viviendas de uso turístico están en la costa, choca algo. Aunque bueno, primero es un dato a nivel nacional. Y segundo, por ejemplo, Málaga capital también está en la costa.

No parece tan difícil.