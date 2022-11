Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Ni en ésas acertaron

Dos actuaciones en San Pedro Alcántara protagonizaron ayer la actualidad local. Una que, ya terminada como les adelantamos hace apenas tres semanas, se abría al público para que la disfrute: el pequeño parque donde durante más de 20 años hubo un barco pesquero a modo de símbolo, cuando en realidad no simboliza nada o casi nada de la historia sampedreña. Cosas de la era gilista que seguían anclados al municipio. La otra, el anuncio de mejoras en las infraestructuras, en las canalizaciones subterráneas y en la calzada, poniendo eso que se llama ahora “plataforma única” en la calle principal del barrio de El Ingenio. Aquí viene la curiosidad porque es precisamente el único lugar sampedreño con cierta raigambre pesquera; famosa es su procesión de la Virgen del Carmen. Vamos que allí no hubiera desentonado tanto el famoso barco. Pero ni en esas acertaron. Ambas actuaciones, nótese, en la zona sur de la localidad, que sigue avanzando poco a poco. No parece tan difícil.