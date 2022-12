Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El daño no es tanto

No hubo demasiada suerte ayer para los costasoleños. Tan solo 10 de todos los que viven, vivimos, en esta parte del litoral, entre Fuengirola -en esta localidad fue en la que tocó- y Manilva, pudieron beberse un poquito del tradicional champán por la Lotería de Navidad. Y tampoco la va a tener, la suerte, la planta hotelera de la Costa en este final de año. O no va a terminar al menos como parecía. No va a primar esta vez el principio físico de la inercia. Claro que en algún momento tenía que pasar. Como ya hemos contado, no es la Navidad un periodo muy propicio para que el sector hotelero de Marbella y por extensión, del resto de la provincia, haga caja. Así que se podría decir que el daño no es tan doloroso. Y si atendemos a las razones que la patronal da para explicar que esa tendencia de mejores números que en el mismo periodo de 2019 se haya roto, pues el mal se queda en una mera molestia, porque contra la meteorología, poco o nada se puede hacer. No parece tan difícil.