Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La cultura como motor de la regeneración social de Marbella

No hay que descubrir la pólvora; no hay que plantear proyectos faraónicos; no hace falta algo rimbombante para mejorar la sociedad de Marbella, o para intentarlo al menos. El plan que tiene el Ayuntamiento para mejorar esas zonas que se dicen más desfavorecidas, lograr la inserción social de sus vecinos, pasa por darle vida a través de la cultura. Pero vamos a hacer una primera puntualización: el vocablo, “cultura” es mucho más amplio de lo que en el 99% de los casos lo usamos. “Cultura” es también gastronomía, radio, informática e incluso, videojuegos, un sector, por cierto, muy pujante ahora mismo. Se trata de, aprovechando que la creatividad surge sobre todo en donde más carencias hay -“la necesidad agudiza el ingenio” habrán escuchado más de una vez- crear un grupo, un ecosistema -palabra muy usada últimamente- con toda la gente ingeniosa e imaginativa de la ciudad y esos necesitados, para que los primeros saquen mejor fruto a su trabajo y los segundos se beneficien de él. No parece tan difícil.