Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La "contradicción" de la ministra Ribera (o de su directora de gabinete)

Un mes ha tardado la ministra Teresa Ribera en contestar a la invitación de la alcaldesa marbellí para venir a la ciudad y conocer las playas y el paseo marítimo. ¿Fin del culebrón? Ni mucho menos. Primero porque no ha contestado ella misma. Lo ha hecho su directora de gabinete. No ha gustado al equipo de Gobierno marbellí aunque esto al final es lo que menos importancia tiene, teniendo en cuenta lo demás. Insisten en Madrid en que el paseo ilegal va desde La Venus hasta El Ancón. El tramo entre La Venus y La Fontanilla lleva hecho, así tirando de experiencia propia, más de 45 años. Y esto justo después de decir que conoce perfectamente la realidad de la franja costera marbellí. Pues igual no tanto. No dice literalmente en la respuesta que haya que “demoler” el paseo -sea cual sea-, pero hombre, sí aparece tal cual en el proyecto, cuando llega el momento de presupuestar la obra. Sólo hay que leerlo. Y luego está lo de vincular una remodelación/demolición/reparación/restitución en el paseo marítimo con los espigones. No parece tan difícil.