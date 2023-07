Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Lo bonito no es lo bueno

Vuelve Marbella a ser la primera; de toda España. Encabeza este año la relación de municipios del territorio nacional, islas incluidas, que más playas de calidad tiene. Como seguramente esto, dicho o escuchado así suene, vamos a decir chocante, vamos a matizar o aclarar, de la misma manera que lo hizo ayer el responsable de que el municipio ostente ese honor: una cosa es que una playa sea bonita y otra que sea buena; una cosa es que sea paradisiaca, de esas que se ven en fotos y a uno le entran ganas de coger inmediatamente un avión para bañarse en ellas, y otra es que sea de calidad. Es más, muchas de las primeras, no entran en el grupo de las segundas porque no tienen, por ejemplo, socorristas, o servicio de baño adaptado. Y sí, teniendo en cuenta todos los parámetros que evalúa el Instituto para la Calidad Turística Española, Marbella es la que más playas “buenas” tiene. Habría que tener en cuenta también, por aquello de la proporcionalidad, los kilómetros de costa de unos y otros municipios. La interpretación de los números para llegar a la realidad. No parece tan difícil.