Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El binomio Marbella-Turismo puede con las diferencias políticas

El número dos del Ministerio de Turismo visitó ayer Marbella. No ocurre a menudo, que digamos, que un alto cargo del Gobierno central venga a la ciudad cuando las siglas de una y otra administración no son las mismas, y menos aún si son PSOE y PP o al revés. Pero claro, tratándose de esa cartera, pues casi no hay ni que explicarlo: Turismo y Marbella ensamblan tan bien que ni las pugnas políticas pueden con ello. Y ciertamente se respiró buen rollo entre el mandatario de Madrid y la alcaldesa en su comparecencia ante los medios para explicar lo que le ha tocado al municipio de los fondos Next Generation, o sea, ese dinero que la Unión Europea liberó allá por julio de 2020 para ayudar a la recuperación por la pandemia; o sea, los conocidos mejor por “fondos Covid”. ¿Y de qué va todo esto? Pues de proyectos que aúnan vocablos que les van a sonar porque aparecen cada vez más: sostenibilidad, desestacionalización y nuevo modelo, todo hacia el turismo. No parece tan difícil.