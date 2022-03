Marbella intenta agilizar y regularizar la recaudación del IBI

El nuevo sistema de gestión implementado para recaudar el Impuesto de Bienes Inmuebles se traduce en viviendas valoradas en unos 40 millones de euros en total, que con el procedimiento anterior no podría contabilizar hasta 2023. A ellas se sumarán otras muchas que están aflorando y que no estaban registradas en el Ayuntamiento, sobre todo, por la especial situación urbanística actual, con un Plan General de Ordenación Urbana, "la principal herramienta para conocer los inmuebles del municipio" según explica el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero, que data de 1986. Sobre éstas últimas no hay cuantía todavía calculada, pero Romero habla de otros "varios millones de euros más", a los que después habría que aplicar el tipo impositivo específico del Ayuntamiento de Marbella para saber a cuánto ascendería el aumento en la recaudación del IBI. Así se explica, asegura el que también es responsable municipal de Hacienda, lo que la oposición ha puesto en tela de juicio varias veces: que aumente la recaudación por el IBI sin que suba el impuesto.

Marbella Feminista pide explicaciones

La asociación Marbella Feminista pide al Gobierno local que aclare en qué gasta los fondos que recibe a través del Pacto de Estado contra la violencia de género. Son casi 29.000 euros y sólo constan, asegura el colectivo, dos campañas. Le parece insuficiente al colectivo el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Marbella desde la delegación de igualdad y diversidad. Asegura su presidenta, Carmen Varo, que a las mujeres no les llega ni la información ni el asesoramiento necesario. Por su parte la delegada municipal de Igualdad, Isabel Cintado, ha resaltado el trabajo que se realiza desde la Mesa Local de Seguimiento contra la violencia de género que ha atendido más de 600 consultas en los últimos meses.

En lo que sí coincide tanto el movimiento asociativo feminista como el Ayuntamiento, un 8M más, es en que hay que seguir trabajando para lograr la Igualdad.