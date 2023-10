Un estudio refleja, con matizaciones, que hay 44.000 viviendas vacías en Marbella y la comarca

Lo dice un informe elaborado por UVE Valoraciones. El documento indica que hay 234.000 viviendas, de las que 140.000 son primera residencia y 50.000 son de uso temporal, ya sea segunda residencia o de alquiler vacacional. El resto, libres. Pero dada la naturaleza turística de la zona, esa cifra será seguramente inferior; el superávit no será tanto, ha matizado el presidente del colectivo, Germán Pérez Barrio. La evolución de los precios también conduce a pensar que no son tantas las viviendas vacías en Marbella y sus poblaciones aledañas. Lo corrobora el abogado urbanista y presidente del Instituto Español de Estudios de Urbanismo, Alejandro Criado. La realidad, dice, no es ni de lejos la que pareciera al leer esos datos.

Convenio con los aparejadores

Sigue el urbanismo a la cabeza de la actualidad en este inicio de la semana con la comisión de trabajo que van a conformar el Ayuntamiento y el Colegio de Aparejadores de Málaga con el objetivo de avanzar en la digitalización y la tramitación telemática de los proyectos urbanísticos. Así lo ha anunciado el concejal de Ordenación del Territorio, José Eduardo Díaz tras el encuentro mantenido con la presidenta del Colegio de Aparejadores de Málaga, Leonor Muñoz. En la reunión con la representante de esta institución, que cuenta con una delegación y 800 colegiados en Marbella, se han dado a conocer los criterios de interpretación de los técnicos y se ha abordado la forma de impulsar los canales de comunicación entre ambas entidades para agilizar todos los procedimientos.

Recientemente, ha recordado el delegado, también tuvo lugar un encuentro con la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga en la que se acordó potenciar el acuerdo firmado en el año 2019 que incluía un visado de supervisión urbanística para dar mayor celeridad a los proyectos.

Díaz ha anunciado además que en las próximas semanas se mantendrán reuniones con otros colegios, como el de abogados, porque el propósito es dar a los profesionales las mayores facilidades y seguir reforzando un sector, ha dicho, que es motor económico de la Costa del Sol.