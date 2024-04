El PP critica al ministro Puente por descartar el tren hasta Marbella

El PP ha lamentado las manifestaciones del titular de la cartera en tanto que suponen que el PSOE tiene tomada la decisión de no impulsar la infraestructura ferroviaria, según ha considerado la presidenta malagueña, Patricia Navarro, quien ha negado que no haya papel alguno sobre el proyecto como afirmó Puente. También se ha referido Navarro al argumento esgrimido por el ministro de que la ampliación del cercanías que ya existe no sería competitivo. La popular ha mostrado su asombro.

Óscar Puente se había referido ayer en una entrevista en Más de uno con Carlos Alsina a preguntas de éste sobre la infraestructura al ser Marbella la única ciudad de España de su población a la que no se podía llegar en tren. El ministro descartaba que llegase como una prolongación del actual cercanías porque no sería rentable para la ciudadanía.

Puente habló de una segunda opción que sería una conexión directa entre Málaga y Marbella. En este caso, los impedimentos serían más y de mayor envergadura.

A la que no se refirió es a la señalada por varios profesionales en estos micrófonos como un desdoblamiento a la altura de Antequera de la actual línea del AVE.