Los clientes del gimnasio O2 dan por perdido el dinero

Hace ya más de un año que el complejo cerró. Y todo sigue prácticamente igual que entonces; la mayoría de los usuarios no ha recuperado euro alguno de lo que pagó por las cuotas y ya no tienen esperanza de hacerlo, según Loulou Valere, la portavoz de los afectados. Según ha contado a Onda Cero, el gimnasio lo ha comprado un tercero, pero no hay visos de que reabra a corto plazo porque todo el centro Plaza del Mar ha de cerrar por completo para que se reparen filtraciones de agua por las cristaleras. Así, Marbella, ha lamentado, seguirá sin tener un gimnasio como era el O2, acorde a lo que es la ciudad.

Remodelación Gamonal

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara tiene proyectada una remodelación para la avenida Lorenzo Morito Romero, la vía que conecta la rotonda de Bello Horizonte con el puente del Gamonal. Representantes municipales mantuvieron ayer una reunión en Málaga con Demarcación de Carreteras, que ha de autorizar la actuación, habida cuenta de que afecta a la zona de servidumbre de la autopista de peaje AP-7. Las obras, que se acometerían a lo largo de una longitud de 500 metros, responden a las peticiones de los vecinos de la zona, por el mal estado que presenta la vía en general. Lo ha explicado el teniente de alcalde, Javier García.

En caso de recibir el visto bueno de Carreteras, los trabajos se ejecutarían a lo largo de 2025.