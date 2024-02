Baja la venta de vivienda en Marbella un 20%

El descenso no ha sido una sorpresa para los profesionales del sector, que de hecho lo esperaban ya en algún trimestre anterior. Con los precios tan altos, las consecuencias tenían que llegar, ha señalado el abogado experto en urbanismo Alejandro Criado. Hasta que los valores no se ajusten, las ventas deberían seguir bajando. Y no lo hace más en Marbella por su idiosincrasia, ha considerado el profesional de la materia, refiriéndose a las muchas casas de lujo que se están construyendo, porque "a esos compradores no les afectan las crisis ni las subidas de los costes".

Habrá que ver, ha advertido Criado, los números del último periodo del año, porque históricamente en el tercer trimestre bajan las operaciones. Además, suben un 22,5% con relación a 2019.

Cursos para salir del paro

130 plazas divididas en seis materias componen los primeros Cursos de Formación para el Empleo convocados por el Ayuntamiento. Se desarrollarán entre abril y mayo próximos, de manera presencial.

Las clases serán de CAP continuo para el transporte de mercancías y viajeros, manipulador de carga con carretillas elevadoras, aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado, operaciones básicas de mantenimiento de jardines y zonas verdes, legionela y manipulador de alimentos. Con éstos pretende el área de Empleo del consistorio mejorar el talento local para ofrecer un mejor servicio y unos mejores productos a los usuarios, según ha explicado el asesor responsable Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo.

El plazo de solicitud está abierto desde hoy hasta el 29 de febrero. Los cursos son gratis. Cada persona puede pedir un máximo de dos. El canal para hacerlo es el apartado de la Delegación de Empleo de la web del Ayuntamiento. Los requisitos para optar a ellos son tener más de 16 años. Se dará preferencia a los empadronados en la ciudad y que estén inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.