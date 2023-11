El Ayuntamiento de Marbella aprueba inicialmente su Presupuesto para 2024

Los populares, al frente del Ejecutivo local, han presentado las cuentas como equilibradas; con capacidad de endeudamiento, aunque no es necesario hacerlo; con un superávit contemplado de 11 millones de euros y que describen un escenario inmejorable, según ha señalado el portavoz y delegado de Hacienda, Félix Romero. En Vox han destacado su conformidad en líneas generales a excepción de medio millón de euros de una partida para gasto en políticas de género, según ha manifestado su portavoz, Eugenio Moltó. Más duró ha sido OSP. La formación ha advertido que los 40 millones de euros de diferencia entre los ingresos del presente ejercicio y los previstos para el siguiente no son reales. El concejal Daniel Mahíquez lo ha explicado en detalle. Y los socialistas han rechazado por completo unas cuentas que han calificado de propagandísticas, que contemplan partidas que aparecen un año tras otro sin que luego se materialicen y que además son un desastre en lo económico, según las palabras de la portavoz, Isabel Pérez. Ha cerrado la sesión la alcaldesa, Ángeles Muñoz que ha confiado en que cuando la oposición estudie con tiempo de cara a la presentación de alegaciones verá partidas que ahora no ha localizado. La regidora ha considerado que es un Presupuesto responsable y apropiado para la ciudad.

Importantes detenciones

En sucesos, han ingresado en prisión los dos hermanos brasileños detenidos en Estepona por su presunta vinculación al Estado Islámico. Estaban inmersos en un proceso de radicalización y difundían propaganda a través de internet. Tenían incluso manuales para hacer explosivos.

Los detuvo la Guardia Civil, en colaboración con el FBI y la policía brasileña, por la presunta comisión de delitos de terrorismo y vinculación a DAESH en una operación dirigida por la Audiencia Nacional. Usaban plataformas de mensajería instantánea encriptadas para mostrar su apoyo activo a la organización criminal. Veían además videos del grupo del Estado Islámico en el que además de la elaboración de explosivos, se mostraban actividades terroristas realizadas en diferentes lugares, manuales para la confección de venenos, ciberseguridad, hacking, así como documentos que justifican la violencia empleada en actos suicidas.