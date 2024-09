MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El Ayuntamiento inicia el expediente para desalojar la parte ocupada de Puerto Rico Bajo

El Ayuntamiento de Marbella inicia el expediente de desahucio de los 30.000 metros cuadrados de Puerto Rico Bajo que todavía están ocupados de manera irregular por los miembros de un colectivo, según ha anunciado a Onda Cero el Ejecutivo local. Mientras el proceso, cuya duración no quiere calcular el equipo de Gobierno, no termine, el consistorio no podrá iniciar los trámites para construir el parque periurbano ideado en esa zona.