Ayuntamiento, Acosol y comunidades de propietarios renovarán el saneamiento de dos urbanizaciones de Las Chapas

No tienen red de pluviales, hay pocos imbornales y están unidos a la red de fecales que además no está conectada a la general. En definitiva, no se cumple la normativa medioambiental además de ofrecer una imagen indigna para un municipio como el marbellí y de tener que soportar, en este caso los 4.000 vecinos que hay entre ambas comunidades, constantes malos olores. La actuación, que ahora se licitará, lo solucionará, tras haberse aprobado el acuerdo entre las tres partes en la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, según explica la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Estas obras serán similares a las ya acordadas, bajo la misma fórmula, para El Rosario, y que empiezan a ejecutarse este julio. Las tres deberían estar terminadas durante 2023.

Vigilancia de playas

Fuengirola y Mijas ponen en marcha sus dispositivos de vigilancia en las playas para garantizar la seguridad durante la temporada alta.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto en marcha el dispositivo de playas de la temporada de verano que engloba los servicios de salvamento y socorrismo, aerovigilancia con drones, vigilancia, y los servicios de limpieza y mantenimiento, que este año se han reforzado con 40 operarios más. Unas playas, las de Fuengirola que cuentan con banderas azules, con las banderas Q de Calidad y con las de Accesibilidad Universal.

Y en Mijas se ha presentado esta semana la Unidad Ciclista de Policía Local, un dispositivo de seguridad especial que volverá este verano a velar por la seguridad y el bienestar de los usuarios del litoral mijeño y de los negocios ubicados a lo largo del mismo. El servicio se desarrollará por parte de una pareja de agentes de la Unidad Ciclista, que prestarán sus servicios todos los días de la semana de 11.00 a 19.00 horas hasta principios de septiembre. Este servicio se suma a los ya implantados para la temporada de verano en como el dispositivo de salvamento y socorrismo o el uso de drones de rescate.