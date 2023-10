Francisco Jiménez: "Al nuevo pregonero le digo que disfrute de cada momento porque ahí estará su pregón"

"Al principio fue la luz, el primer recuerdo de una vida; eras tú el primer aire donde pregonaba mi existencia y tú, elegida de Dios, la tierra donde crecería nazareno por los caminos de María…" así comenzaba el pregón de Francisco Jiménez, sobre las tablas del Teatro Cervantes. Paquito, que es así como el mundo cofrade le conoce, ha contado cómo le dijeron que iba a ser pregonero de la Semana Santa de Málaga 2023: "Me llamaron a una reunión el entonces presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, y mi jefe, Antonio Banderas, me dijeron que había quejas sobre mi trabajo y me empezaron a leer una carta". En ese escrito, que leía el propio Banderas, estaba escondida la pregunta: ¿Quieres ser el pregonero de la Semana Santa 2023?

Desde que le dijeron que iba a ser pregonero hasta que pudo hacerlo público pasaron unos cuantos días que pasó encerrado en su casa por miedo a hacer pública la noticia antes de tiempo.Solo le hablaba a un cuadro de la Virgen de la Esperanza y le decía: "¿Tú sabes que yo soy el pregonero de la Semana Santa?

Este jueves se conocerá al pregonero de la Semana Santa de Málaga 2024, Paquito le dice que "disfrute de cada momento porque ahí estará su pregón".