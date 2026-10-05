El Teatro Echegaray de Málaga acoge el décimo aniversario de Transdisciplina con una doble cita de música avanzada y artes digitales

Los márgenes de la experimentación sonovisual más actual vuelven a tensionarse en el Teatro Echegaray con motivo del 10º aniversario (2016-2026) de Transdisciplina. Para celebrar esta década de agitación insobornable, que acumula más de 30 eventos desde su nacimiento, hitos como la instalación Emblemas en el Museo Carmen Thyssen Málaga o el festival FOOLK, la plataforma despliega un ciclo doble concebido como una inmersión absoluta en el sonido de vanguardia, el arte digital y las artes vivas.

Una programación milimétrica que convoca el pulso magnético del canadiense Martin Messier, la colisión industrial y el dispositivo TOTAL del dúo francés Franck Vigroux & Antoine Schmitt, el duende de raíces y electrónica de Amanda Mur junto a la plástica de Irene Sáenz, la descarga instrumental y visceral de Los Sara Fontan arropadas por las visuales analógicas de Chromatic + THG, junto al diálogo en tiempo real entre la compositora Susana Hernández (Ylia) y la artista visual Alba G. Corral, y los esperados estrenos de Niños Futuro + Mítico Dorado.

Diez años de transgresión artística merecen una celebración a la altura del riesgo y la vanguardia. La plataforma Transdisciplina conmemora su 10º aniversario (2016-2026) consagrada como el bastión más audaz de la experimentación sonovisual en el sur peninsular, huyendo de cualquier autocomplacencia conmemorativa para plantear un doble envite en el Teatro Echegaray de Málaga donde la música avanzada, el arte digital y las artes vivas colisionan sin red. Un recorrido imperdible por los límites de la creación contemporánea que reunirá alquimistas sonoros, estrenos absolutos, directos de infarto y pulsos visuales de calado internacional, celebrando una trayectoria que acumula más de 30 eventos desde su nacimiento, hitos como la instalación Emblemas en el Museo Carmen Thyssen Málaga o el festival FOOLK, tras 24 ediciones de sus reconocidos encuentros T#.

La primera cita de este aniversario tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026 a las 20:00 con apertura de puertas a las 19:30 en el Teatro Echegaray, albergando la colosal presencia del creador canadiense Martin Messier, un alquimista capaz de traducir ondas, electromagnetismo y materia en una experiencia sinestésica de pulso magnético. La velada contará también con el duende contemporáneo de la compositora, cantante y pianista Amanda Mur, cuya invocación de raíces y texturas sintéticas dialogará con el rigor matérico y analógico de la artista visual Irene Sáenz, además de acoger el estreno absoluto del atronador proyecto conjunto a cargo de Niños Futuro y Mítico Dorado.

La segunda gran cita del 10º aniversario llegará con el evento TRANSDISCIPLINA T#26 el sábado 28 de noviembre, a las 20:00 horas. Esta velada albergará la actuación del dúo A/V francés Franck Vigroux & Antoine Schmitt con su aclamado espectáculo ATOTAL, un concierto audiovisual que deconstruye los procesos de imposición y sincronía absoluta; la descarga instrumental y visceral de Los Sara Fontan (el violín y teclados de Sara Fontan y la polirritmia de Edi Pou) en directo junto a las visuales analógicas, fractales y liquid light shows de Chromatic (Jorge Luque) + THG (Thorno García); y el estreno del nuevo directo de la compositora Susana Hernández (Ylia) junto a la artista visual Alba G. Corral, ambas con una trayectoria más que reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este programa forma parte de las actividades organizadas con motivo del décimo aniversario del colectivo, gracias a la colaboración institucional del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Procultura, Fundación SGAE, MUTEK, Conseil des arts et des lettres du Québec y Canada Council for the Arts, y cuentan también con el apoyo de Musiluz, Narita Think Lab, DISPAR y ELCAMM.

La conmemoración del aniversario se completa con actividades formativas y de pensamiento crítico de acceso gratuito, como la jornada Geeks & Chips Vol.04, organizada junto a la Fundación SGAE y ELCAMM el 15 de octubre, y la sesión sobre Videoescena: prácticas de la creación visual el 22 de octubre, impulsada en colaboración con la AAIV (Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena) y el Teatro Cánovas.

Para quienes siguen la pista de los festivales de vanguardia europeos como Sónar, L.E.V., MIRA, Keroxen, Semibreve o Unsound, Transdisciplina se consolida como la cita otoñal ineludible en el sur peninsular.

Entradas aquí: https://www.teatroechegaray.com/es/genero/musica/temporada-2026-27/transdisciplina-2309.