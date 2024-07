La superestrella argentina Nicki Nicole llega a Selvatic Fest este viernes junto a Naiara y Aleesha

El próximo viernes 12 de julio a partir de las 19.00 horas, Selvatic Málaga Fest dedica una noche al pop urbano en español más internacional protagonizado por la argentina Nicki Nicole. Se trata de una de las artistas femeninas con más impacto en la escena de la música actual. Con tan sólo 18 años la artista argentina irrumpió en la escena, y desde entonces ha conquistado los charts internacionales en Spotify en innumerables ocasiones.

La propuesta para el viernes será una protagonizada por mujeres cantantes; el festival contará ese día con la actuación de Naiara, la enérgica cantante de OT (Operación Triunfo 2023) que ya destaca por sus cualidades musicales y su versatilidad sobre el escenario, y que presentará su single debut ‘Enlokiá, entre otras novedades.

El cartel se cierra con la participación de Aleesha, una artista urbana emergente que está saltando a escena a lo grande en la actualidad, y que recientemente ha interpretado su tema ‘Chulita’ para la serie de directos de la prestigiosa plataforma artística Colors*Studios.

Málaga Forum recibirá a miles de forofos de estas artistas en un espacio preparado con zonas gastronómicas, market y chill out. Aleesha será la encargada de abrir la noche a las 21.00 horas en el escenario de Selvatic Málaga Fest; Naiara a las 22.00 horas; y la artista de la noche, Nicki Nicole, lo hará a las 23.00 horas.

Con un after party que durará hasta las 2.00 horas con la música de Dj Meow, las entradas se pueden adquirir en Enterticket y en la web de Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es

Nicki Nicole

Nicki Nicole es una de las artistas femeninas con más impacto en la escena de la música actual. Con tan sólo 18 años la artista argentina irrumpió en la escena cuando lanzó ‘Wapo Traketero’, su primera canción. Poco después, la Music Session #13 con Bizarrap escaló los charts en pocas horas posicionándose en el puesto #1 del Top 50 de Argentina en Spotify, y ocupando posiciones dentro de las 50 canciones más escuchadas del mundo. Sus temas ‘COLOCAO’, ‘Mamichula’ o ‘Mala Vida’ les han proporcionado innumerables nominaciones y varios premios Spotify Awards.

Nicki Nicole, una figura clave en la música latina urbana, irrumpió en 2019 con "Wapo Traketero", acumulando más de 154M de views y 91M de streams. Ese mismo año lanzó su primera colaboración con Bizarrap, la Music Sessions Vol. 13 posicionándose #1 en Argentina y ocupando posiciones dentro del Top Global durante semanas.

Desde entonces, ha ganado premios como dos Spotify Awards y un Premio Lo Nuestro, y fue nominada en los Latín Grammys. Con su álbum "Parte de Mi" y colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro y Mon Laferte, ha superado los 630M de streams en Spotify.

A nivel internacional, fue la primera argentina en presentarse en "The Tonight Show" y en festivales como Coachella y Lollapalooza París. En 2023, lanzó "ALMA", álbum que por 8 semanas se posicionó como el más escuchado en Argentina, acumulando 480M de streams globales. “ALMA” cuenta con grandes colaboraciones como Young Miko, Rels B, Milo J e YSY A, y continuó su ascenso con giras en América Latina y Europa.

Sus shows internacionales como el Wizink Center en España y colaboraciones destacadas como "Una Foto Remix" la consolidan como una fuerza influyente en la música urbana latina.

“Es un orgullo poder formar parte de lo que es la música latina femenina: es histórico, y para ser honesta, me encanta poder inspirar a más mujeres”, mencionaba la artista en su primera portada de la reconocida revista Vogue.

La cantante atraviesa un presente digno de estudiar. Nacida en Rosario, es un fiel ejemplo de constancia y perseverancia para poder alcanzar sus sueños. A fuerza de trabajo y esfuerzo, Nicki Nicole está por encarar su primera gira como headliner por EE.UU. incluyendo noches agotadas en la ciudad de Nueva York y Miami. Además de pisar ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston, San Diego y Chicago. Si bien es su primera gira como headliner, no es la primera vez que visita Norteamérica, previamente había participado de Coachella 2022, Calibash L.A, This Ain’t No Picnic en L.A y Vibra Urbana en Miami.

Nicki Nicole cerró un 2023 memorable, obteniendo nominaciones al Latin GRAMMY® en las categorías “Mejor Álbum de Música Urbana” y “Mejor Canción de Hip Hop”, así como una nominación de MTV como “Mejor Artista del Sur”. Su tercer álbum de estudio, ALMA, que sigue ganando relevancia y profundidad en el ámbito musical internacional, fue elegido como uno de los Mejores 100 Álbumes del 2023 por Rolling Stone, siendo el único álbum de una artista argentina en ser reconocido en esta prestigiosa lista.

Naiara

Naiara tiene 26 años y es cantante de orquesta. Participó en Cántame una canción, concurso que se emitió en 2010. Su carrera profesional en la música comenzó como cantante de la orquesta Nueva Alaska, actúa por diferentes municipios y ciudades de España, especialmente en Aragón. El 6 de julio de 2023, Naiara se presentó al casting de Operación Triunfo en Zaragoza. La cantante fue seleccionada, consiguiendo pasar las diferentes fases hasta llegar al casting final (que tuvo lugar a principios de octubre de 2023 en Barcelona) y a la Gala 0, donde actuó por primera vez en Operación Triunfo el 20 de noviembre de 2023, con la canción «Me Muero» de La Quinta Estación. En su paso por el programa, ha logrado ser nómada favorita del público de Operación Triunfo en tres ocasiones, y ha logrado un éxito especial en Zaragoza, junto a Juanjo Bona, cantando Jotas durante su paso, y dando visibilidad a Aragón. El 5 de febrero de 2024, se convirtió en finalista de Operación Triunfo gracias a la puntuación otorgada por los miembros del jurado, y el 19 de febrero fue proclamada ganadora haciéndose con los 100.000€ del premio con la canción «Sobreviviré» de Mónica Naranjo y un 49% de los votos,5el máximo en la historia de Operación Triunfo. Naiara lanzó su sencillo «Enlokiá» de forma exclusiva en Amazon Music, y desde el viernes 19 de abril de 2024, estuvo disponible en todas las plataformas junto con su videoclip. Se trata de un tema urbano con tintes electrónicos.

Aleesha

Aleesha Rose, la vibrante cantante y compositora, trae consigo la esencia soleada de Ibiza (lugar de nacimiento) en cada nota que canta. Reconocida como una de las jóvenes promesas femeninas que lideran la escena urbana de su país.

Su estilo musical destaca principalmente en el R&B, aunque su versatilidad la lleva a experimentar con trap, baladas y rap, creando un abanico de emociones y ritmos.

Aleesha Rose ha dejado su marca en la industria musical colaborando connombres influyentes como Emilia Mernes, Recycled J y Nicki Nicole, entre otros destacados artistas.

En 2018, Aleesha presentó la canción "All In", que obtuvo en poco tiempo noventa mil reproducciones en YouTube.

En 2019, estrenó el sencillo "Peligrosa", con la colaboración de los intérpretes InnerCut y $kyhook. Un año después, Aleesha lanzó los temas "Cógeme", "56","Like Nicki" y "La patrona". Esta última pieza musical alcanzó más de dos millones de reproducciones en YouTube.

En 2021, Aleesha publicó el sencillo "828", con la participación de la argentina Emilia. El año pasado empezó su primer tour de festivales y conciertos propios. Pasandopor el festival " Rolling Loud" y conciertos propios en Madrid y Barcelona. Recientemente ha sacado su nuevo single “Chulita” acompañado de una aparición en el prestigioso show COLORS.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest es el nuevo festival de música en directo por cuya agenda pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual.

Black Eyed Peas, Nicki Nicole, Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums, Claim, León Benavente, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Los Banis, Shakira Martínez, Reality, Sidonie, Shinova, Lit Killah, Lia Kali, BB Trickz, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros. Además, los artistas Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros protagonizarán el Dembow Fest, otras de las novedosas propuestas del festival para los meses de verano en Málaga.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol. En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.

TODOS LOS CONCIERTOS DE SELVATIC FEST:

12 de julio

NICKI NICOLE + NAIARA + ALEESHA

13 de julio

DEMBOW FEST: CHIMBALA, ROCHY RD, LÍRICO EN LA CASA, YAISEL LM Y DJ BALLESTEROS

21 de julio

BLACK EYED PEAS

26 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: RELS B, CRUZ CAFUNÉ, LIT KILLAH, C.R.O Y MÁS

27 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: ARCÁNGEL, OVY ON THE DRUMS, FUNZO & BABYLOUD Y MÁS

2 de agosto

NOCHES AL COMPÁS: PITINGO, LOS BANIS, SHAKIRA MARTÍNEZ y MÁS POR CONFIRMAR

16 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJPHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

17 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

29 de agosto

INDIE DAY: LEON BENAVENTE, SIDONIE, SHINOVA y CLAIM

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI

Más información: selvaticfest.es