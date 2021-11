El proyecto Erasmus+ NEARBY ECOLOGY deja su huella ecológica en el Guadalhorce

Durante una semana, desde el 29 de octubre al 3 de noviembre, el Área de Juventud del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ha albergado el proyecto Nearby Ecology, financiado por Erasmus+ a través del Instituto Andaluz de la Juventud, representante de la Agencia Nacional en Andalucía. El proyecto se ha desarrollado íntegramente en las instalaciones que el GDR Valle del Guadalhorce en Pizarra y se ha basado en la promoción y difusión de maneras innovadoras de resolver problemas comunes de las zonas rurales, relativos a la ecología.

Los diferentes talleres y dinámicas desarrollados han capacitado a través de la experiencia práctica, basada en la sensibilización en valores ambientales, el reciclaje y reutilización de recursos a un grupo de 21 jóvenes llegados desde Alemania, Bulgaria, España, Italia y Portugal.

Entre ellos, destaca el taller de reutilización en el que el grupo de jóvenes participantes ha empleado su energía creadora en la construcción de una compostera doble y comunitaria que dará servicio a toda la barriada de Cerralba. Un proyecto accesible a toda la población que, con materiales reciclados -en este caso pallets- aprovecha los desechos para convertirlos abono, obteniendo un doble beneficio, disminuir la cantidad de basura generada y enriquecer la tierra, cerrando el círculo al conseguir que los desechos vuelvan a la tierra.

Otra actividad muy motivadora ha sido el taller de semillas: brotes de semillas y espiral de hierbas. En el grupo participantes practicó el micro cultivo de semillas para obtener germinados, una actividad perfecta para las personas que quieren seguir una alimentación sana y cosechar sus propios complementos nutritivos. En el taller de semillas, también se construyó una espiral de hierbas, una jardinera realizada con piedras, con forma de espiral en la que el centro se va elevando y en la que se han plantado diferentes tipos de plantas aromáticas. Es un diseño que sigue los principios de la permacultura, creando varios microclimas en muy poco espacio y que, además, da refugio entre sus rocas a especies animales autóctonas que ejercen naturalmente como controladoras de plagas. Un diseño en el que el ser humano, animales y platas interactúan de manera respetuosa con el entorno para proveer las necesidades de todos de una forma adecuada.

Además, se han realizado talleres de papel reciclado, de Bee'sWrap (para sustituir el film transparente), y de elaboración de productos de limpieza e higiene íntima. Sin olvidar, el debate sobre la menstruación y los productos de higiene personal, las noches interculturales, la visita a Huerta Gaia donde pudieron ver in situ la aplicación de proyectos de permacultura y realizaron juegos de cohesión grupal.

El GDR Valle del Guadalhorce tiene la sostenibilidad ambiental entre sus objetivos y Nearby Ecology ha puesto el acento en este propósito, dejando en nuestro edificio tanto la compostera doble como la espiral de platas que se ha ubicado en la entrada y da la bienvenida al Edificio La Huerta.

La transformación del espacio ha sido evidente al igual que la transformación personal del grupo participante que en la evaluación final dejaron testimonios muy positivos como "quiero construir un compost y hacer mis propios productos de limpieza en casa con amigos y familia", "me gustaría que este proyecto durara un mes en vez de una semana", "he aprendido mucho sobre agricultura, permacultura y sobre diferentes culturas", "he disfrutado los buenos juegos y aprendido mucho, enhorabuena por el gran trabajo al equipo", "me he sentido como en casa", "muy agradable trabajar el tema desde la Igualdad", "genial ver el esfuerzo en hacer no solo en hablar", "he intentado no hacer amistades fuertes para solo una semana, pero no he podido" Este proyecto ha contado con la colaboración del ayuntamiento de Pizarra, que se ha volcado para adecuar la sede del GDR Valle del Guadalhorce para el hospedaje de proyectos Eramus+, así como con la confianza de la Agencia Nacional a través del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía que el GDR Valle del Guadalhorce agradece.