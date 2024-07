María Gámez: "A pesar de todo lo que ha pasado, mantengo que era mi deber dimitir"

María Gámez ha emitido un comunicado a través de Facebook, una vez archivada la causa por la que se le imputaba a su marido, Juan Carlos Martínez, cargos por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la etapa de gobierno del PSOE en Andalucía.

Tras estos hechos la socialista ha expresado que tomó la decisión de dimitir "para no perjudicar a mi familia ni a la propia Institución de la Guardia Civil, y también con ello al Gobierno de España".

La malagueña, que fue delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, candidata a la alcaldía de la capital y subdelegada del Gobierno continúa su carta señalando el daño que "todo esto ha conllevado en el plano personal, familiar, reputacional y profesional, a mi marido y a mí, y a nuestros hijos, no tendrá jamás reparación posible. Esa imputación, ahora anulada y archivada, me obligó a dimitir y abandonar mi trayectoria política de la que me siento muy orgullosa".

Reconoce Gámez que a pesar de todo lo que ha pasado, mantiene que su deber era dimitir de su cargo y hacerlo en ese momento y de esa forma. Finaliza la epístola haciendo un llamamiento a una "seria reflexión colectiva a este respecto, y exploremos cómo evitarlo. Nos va la democracia en ello".