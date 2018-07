1 - 2: El Málaga se da un respiro

Charles en el minuto 59 logró el primer gol del Málaga como visitante de la temporada. La preocupante sequía del equipo de cara al marco contrario acarreaba la delicada situación clasificatoria. Tras los triunfos del Granada y el Las Palmas, los malaguistas durmieron en descenso la noche anterior al choque de Vallecas cuyo equipo, de haber logrado el triunfo, tenía la posibilidad de urgar en la herida de su rival. Y hasta el minuto 56 lo tuvo en su mano. Hasta ese momento, el Málaga volvía a generar las mismas malas sensaciones de toda la temporada, juego sin sentido, pelotazos a donde salga, incertidumbre defensiva y, para colmo, nulidad ofensiva. Sin embargo, desde ese momento el equipo dirigido por Javi Gracia reaccionó. Recio y Charles, sustitutos de Duda y Filipenko, dieron otro aire al equipo además de ver como Amrabat se convierte en un jugador más productivo en banda que no como delantero centro. Haste ese minuto, el Rayo dominaba en el juego y en el marcador desde el minuto 6 con el tanto del malagueño y ex malaguista Javi Guerra. No había sensaciones de reacción por un ningún lado hasta que Filipenko y Duda se fueron a la caseta. Tres minutos después Charles aprovechaba un centro de Juancar para establecer el empate y, finalmente, otra vez Juancar puso un balón a Cop que significó el triunfo definitivo.

1 Rayo Vallecano: Yoel; Tito, Llorente, Amaya, Nacho; Jozabed, Trashorras; Lass (min., 85, Quini), Pablo Hernández (min. 67, Manucho), Bebé (min. 61, Embarba); y Javi Guerra.

2 Málaga CF; Kameni; Rosales, Albentosa, Weligton, Miguel Torres; Duda (min. 56, Recio), Filipenko (min. 56, Charles), Pablo Fornals (min. 82, Juanpi), Juankar; Cop y Charles.

Árbitro: Clos Gómez (colegio aragonés), mostró tarjetas amarillas a Cop, Albentosa y Javi Guerra

Goles: 1 - 0 min. 6, Javi Guerra a pase de Pablo Hernández tras fallo de Filipenko. 1 - 1 min. 59, Charles a pase de Juankar. 1 - 2, min. 86, Cop a pase de Juankar.

Incidencias: El Málaga logró el primer gol de la temporada a domicilio después de 689 minutos de sequía, tanto logrado por Charles.