Málaga se proclama campeona del A8 Cadete Masculino

El Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales A8 Cadete Masculino ha concluido este domingo en Almuñécar y La Herradura con la disputa de los encuentros por la clasificación final y la gran final, en la que Málaga se ha proclamado campeona de Andalucía tras superar a Córdoba.

La selección malagueña se ha impuesto en el último encuentro del campeonato, consiguiendo el título autonómico, mientras que Córdoba ha finalizado como subcampeona. Sevilla ha completado el podio tras vencer a Cádiz en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Resultados Jornada final

7º y 8º puesto: Jaén 50 - 92 Granada

5º y 6º puesto: Huelva 77 - 104 Almería

3º y 4º puesto: Sevilla 73 - 66 Cádiz

Final: Málaga 85 - 68 Córdoba

La competición ha reunido durante todo el fin de semana a las ocho selecciones provinciales andaluzas, que han disfrutado de una nueva cita con el baloncesto de formación en las localidades de Almuñécar y La Herradura.

La Federación Andaluza de Baloncesto agradece la colaboración de los ayuntamientos de Almuñécar y La Herradura, así como el trabajo de todas las personas que han hecho posible el desarrollo del campeonato: voluntarios, personal de organización, coordinadores, árbitros y técnicos.