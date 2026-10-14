Málaga incorpora una nueva tecnología que combina radiofrecuencia e Inteligencia Artificial para reducir la grasa abdominal

Reducir la grasa abdominal y, al mismo tiempo, actuar sobre la grasa visceral, una de las más relacionadas con la salud metabólica, es el objetivo de Drakarian, una nueva tecnología que llega a Málaga de la mano de Biomium, que ofrecerá este tratamiento en exclusiva en la provincia.

Drakarian propone un nuevo enfoque para abordar la grasa abdominal al actuar tanto sobre la grasa subcutánea, localizada debajo de la piel, como sobre la grasa visceral, situada en el interior de la cavidad abdominal. La tecnología combina radiofrecuencia de alta potencia, control térmico e Inteligencia Artificial para realizar una lipólisis selectiva y adaptar la aplicación a las características de cada paciente.

El tratamiento se realiza mediante un cinturón que se coloca sobre el abdomen y que genera flujos de energía de alta potencia. La temperatura se incrementa de forma controlada y homogénea en el área tratada, mientras diferentes sensores monitorizan el proceso y permiten adaptar los parámetros a las características y tolerancia de cada persona.

Uno de los elementos diferenciales de Drakarian es precisamente la utilización de Inteligencia Artificial, que permite dirigir la energía hacia los depósitos de grasa abdominal donde resulta necesaria, buscando maximizar el efecto sobre el tejido adiposo y minimizar la interacción con otros tejidos.

1,47 kilos menos de grasa abdominal en dos semanas

Los resultados recogidos en los estudios clínicos presentados por la tecnología muestran una reducción de la grasa abdominal tanto subcutánea como visceral.

En el protocolo intensivo de 10 sesiones realizadas durante dos semanas, los resultados medios registrados alcanzan una reducción de 830 gramos de grasa subcutánea y 620 gramos de grasa visceral, lo que supone un total de 1.470 gramos de grasa abdominal. El perímetro de cintura se reduce, de media, en 5,4 centímetros.

Los resultados han sido evaluados mediante diferentes herramientas diagnósticas, entre ellas resonancia magnética, analíticas bioquímicas, bioimpedancia, perimetría y ecografía, lo que permite valorar no solo los cambios externos, sino también la evolución de la grasa subcutánea y visceral.

La tecnología dispone además de un protocolo extensivo de seis semanas, con dos sesiones semanales, pensado para aquellas personas que prefieren integrar el tratamiento de forma más gradual en su rutina.

Una de las características destacadas en los estudios es que estos resultados se han obtenido sin necesidad de realizar cambios en la dieta ni incorporar ejercicio físico durante el protocolo, aunque la documentación técnica señala que combinar el tratamiento con una adecuada alimentación y actividad física puede potenciar sus efectos.

Más allá de la estética

El interés de Drakarian no se limita a la reducción del perímetro abdominal. Al actuar también sobre la grasa visceral, el tratamiento incorpora una dimensión relacionada con la salud metabólica.

“Los estudios incluidos realizados en Biomium, recogen reducciones estadísticamente significativas en determinados parámetros bioquímicos, entre ellos triglicéridos, glucosa, insulina y leptina.Además, el calentamiento controlado del tejido favorece otros procesos, como la estimulación del colágeno, contribuyendo a mejorar la firmeza y el aspecto de la piel en la zona tratada.

“Drakarian nos permite abordar la grasa abdominal desde una perspectiva mucho más amplia que la puramente estética. Podemos trabajar sobre la grasa que vemos, pero también sobre la grasa visceral, y hacerlo con una tecnología avanzada que adapta el tratamiento a las características de cada paciente”, explica Manuel Soto, director de Biomium.

Otro de los aspectos que destaca la tecnología es la persistencia de los resultados. El dossier recoge seguimientos realizados hasta seis meses después de finalizar el tratamiento, mediante resonancia magnética y analíticas, en los que se mantiene la reducción de grasa registrada inicialmente.

El tratamiento es no invasivo y no requiere cirugía, y sus protocolos pueden adaptarse al estilo de vida y a los objetivos de cada paciente.

Biomium, tecnología avanzada al servicio de la salud y la longevidad

Biomium es una clínica especializada en salud y estética avanzada ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), enfocada en la aplicación de tecnologías innovadoras y protocolos personalizados para el bienestar integral de sus pacientes.

El centro se ha convertido en un referente en la incorporación de las últimas tendencias en medicina, tecnología de la salud, bienestar y estética avanzada, con una filosofía basada en la combinación de diferentes disciplinas y soluciones para abordar de manera integral las necesidades de cada persona.

Dirigida por Manuel Soto, Biomium inició su actividad en 2015 y desde entonces no ha dejado de evolucionar para ofrecer servicios integrales de salud y tratamientos estéticos.

El Método Biomium parte de una concepción de la salud y el bienestar como un fenómeno multifactorial, en el que diferentes elementos deben trabajar de manera coordinada. Por ello, la clínica integra profesionales, técnicas y tecnologías con el objetivo de generar sinergias y ofrecer protocolos personalizados.

Desde la Medicina Hiperbárica y el biotraje hasta las tecnologías médico-estéticas más avanzadas, pasando por tratamientos orientados a la recuperación y al rendimiento personal, Biomium apuesta por la innovación tecnológica aplicada a un objetivo común: mejorar la salud, el bienestar y la longevidad de sus pacientes.

Con la incorporación de Drakarian, Biomium amplía su propuesta en Málaga con una tecnología que permite abordar de manera específica la grasa abdominal subcutánea y visceral y que ofrece diferentes protocolos en función de las necesidades y objetivos de cada paciente.