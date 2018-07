Joan Plaza: "Sigo en estado de shock, hay cosas que no entiendo"

Plaza se mostró contrariado. "No he leído nada. No entiendo cosas por los dos bandos, no diré nada. Hay cosas que no entiendo y prefiero no hablar. Los que me conocéis podéis leer entre líneas. El equipo está centrado en lo que le toca hacer. A lo mejor el futuro cambia radicalmente, es complicado. Prefiero no decir nada”, dijo en rueda de prensa.

El técnico pretende mantener concentrado a sus jugadores en plena competición y evitar distracciones. "Procuro proteger a mis jugadores. Voy a centrarme en que no afecte al equipo y a mi trabajo”, sentenció.

El catalán, por último, no dejó pasar la posibilidad para destapar el incierto futuro que se le presenta a sus jugadores. “Seguimos buscando los objetivos que nos habíamos propuesto. Cuando un jugador ficha este verano viene con un objetivo muy claro, ellos deberán manifestarse. Como sigo en estado de shock, lo que intento es minimizarlo. No quiero ni pensar en ello ahora mismo, queremos hacer un buen partido, por si es el último que se juega en Moscú. Quiero hacer las cosas bien”, sentenció.