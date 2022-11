Las emprendedoras andaluzas serán protagonistas este fin de semana en Plaza Mayor

Las emprendedoras andaluzas se darán cita este fin de semana en el Centro Comercial Plaza Mayor. Lo harán con motivo de una nueva edición del Mercado de las Flores que, en esta ocasión, estará dedicado a una quincena de mujeres empresarias y sus respectivos proyectos. Además del propio mercado al aire libre, donde las project managers exhibirán sus ideas y productos únicos en diferentes puestos, hay previstos dos talleres de decoración floral impartidos por la startup onubense Leboyerd.

Rosita Monkey es una marca cien por cien malagueña que se está haciendo un hueco gracias a sus originales tejidos y patronajes responsables con el medio ambiente. Su creadora, Leonor Artacho, elabora artesanalmente las telas en la habitación de su propia casa en La Cala Del Moral. “Plaza Mayor me brindó la oportunidad de darme a conocer hace casi un año, en el primer Mercado de las Flores en el que Rosita vio la luz”, explica Leonor. “Rosita pretende llegar al corazón de muchas personas, pero no a través de la venta de sus creaciones, sino con su filosofía basada en el amor a los tejidos, el cuidado y el cariño con el que se crean”.

La historia de Rosita Monkey va mucho más allá del simple emprendimiento empresarial: “Mi madre y yo solíamos ir a una tienda regentada por una madre y una hija para comprar ropa a mis pequeños. Un día, después de salir de la tienda, me miró y me hizo la pregunta que cambió mi vida para siempre: Hija, a ti te habría encantado que tú y yo hubiéramos tenido nuestra tienda y nuestros diseños, ¿verdad?. A partir de ahí, todo cambió. Pasó el tiempo y Rosita, mi madre, se fue. Pero no se fue la promesa”. “Rosita” era como Leonor llamaba a su madre Rosalía cuando iba a visitarla al hospital cada día. “Monkey” (mono) es como ella, Rosalía, se decía a sí misma cariñosamente cuando comenzó a perder su pelo.

Verónica Duque es la cofundadora de otro de los proyectos participantes en el Mercado de las Flores de noviembre. Su iniciativa, KUMUI, se basa en cosmética natural artesana 100% malagueña y con inspiración hawaiana. En palabras de la propia Verónica, el origen del proyecto es tan especial como los productos que ofrecen: “Viendo un atardecer en una playa de Hawai junto a mi pareja, Álvaro (la otra mitad de KUMUI), nos dimos cuenta de que no queríamos volver a nuestra rutina vacía y estresante que no aportaba nada a la sociedad. Decidimos dar entonces un giro a nuestras vidas y fundar KUMUI Cosmética Natural en nuestra ciudad, Málaga”. KUMUI es una marca basada en los principios del bienestar, la belleza y la positividad, y prioriza el cuidado del medio ambiente. De hecho, destinan el 5% de sus beneficios a la limpieza de mares y entornos costeros.

Como Leonor o Verónica, tendrán cabida en el evento otra quincena de pequeños artesanos y emprendedores locales, que contarán con puestos físicos donde expondrán sus productos de moda, bisutería, costura, belleza, plantas o decoración. Meriloban Shop, Flower Terapia, Marilolos, Marilove, Lya Shop, Iya Shop, Crismonity, Vivero Los Pinares, Terrarios Milenials, Latinfit sportwear, Akaila, Senzia y Kactus Shoes serán algunas de las marcas que también estarán presentes en la edición de noviembre.

“El Mercado de las Flores es una oportunidad única para que los pequeños empresarios y emprendedores de nuestra tierra se unan y se den a conocer”, asegura Marta Arana, responsable de Marketing de Plaza Mayor. “En esta edición hemos querido convertir el Mercado en un espacio de reivindicación del talento local y de las mujeres artesanas malagueñas”.

Además, se impartirán dos talleres de decoración floral de la mano de la empresa onubense Leboyerd. El primero de ellos tendrá lugar el viernes 4 a las 16:30h y el segundo será el sábado 5 a las 12:00h. La plazas para inscribirse y participar ya están agotadas.

El Mercado de las Flores se celebrará el primer fin de semana de cada mes hasta diciembre inclusive, y estará abierto al público de forma totalmente gratuita desde las 10:00h hasta las 22:00h tanto viernes como sábado. Se ubicará en la Plaza de los Jazmines de la zona shopping del centro comercial, es completamente al aire libre y contará con música en directo durante toda la tarde.