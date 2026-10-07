Ángel Schlesser recibe el Alfiler de Oro en una XV Pasarela Larios que llena el corazón de Málaga

La entrega del Alfiler de Oro 2026 a la firma Ángel Schlesser fue uno de los grandes momentos de la XV Pasarela Larios Málaga Fashion Week. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entregó la distinción a Óscar Areces, propietario de la firma, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al mundo de la moda. La cita registró un lleno absoluto y volvió a recibir una acogida multitudinaria de los malagueños durante sus dos jornadas.

Los días 25 y 26 de septiembre, la calle Marqués de Larios desplegó de nuevo su alfombra azul para convertirse en un escenario de moda abierto a la ciudad. En su decimoquinta edición, Pasarela Larios reunió firmas españolas y creadores internacionales, nombres consolidados y diseñadores emergentes. Las colecciones mostraron distintas maneras de entender la moda, desde la alta costura y las propuestas nupciales hasta la moda de autor y los diseños más experimentales.

Viernes 25: trece desfiles y tres reconocimientos

La diseñadora Mona Al Mansouri, procedente de Emiratos Árabes Unidos, abrió la primera jornada de desfiles. Tras ella, pasaron por la alfombra azul Juan Carlos Armas, Btissam Dahane, By Vel, Susana Hidalgo, Jesús Segado, Nati Rudnitskaya, La Gioconda, As-Feniks, Atelier de Bodas by Jaime Jarque, Lecci Dhofar, Lucía Cano y Ángel Schlesser. La sucesión de propuestas llevó al centro de Málaga estilos y procedencias diferentes, antes del cierre de la noche con la firma distinguida con el Alfiler de Oro.

La Gioconda recibió un reconocimiento por sus veinte años de trayectoria. María José González, directora de Pasarela Larios, entregó una placa conmemorativa. La firma recibió también un regalo de Clínicas METS, entregado por Esther García Aguilera, directora general de la entidad.

La jornada acogió asimismo el Galardón Kapyderm 2026, otorgado a Fatima Mesbahy en reconocimiento a su profesionalidad como modelo sobre la pasarela.

Sábado 26: una apertura espectacular y un cierre que recorrió toda la calle

La segunda jornada comenzó con la espectacular apertura de IT Spain. Después, la alfombra azul acogió las propuestas de María Díezma, Ágatha Ruiz de la Prada, Nati Rudnitskaya, By Vel, José Perea, Liza De Fazio, Hard Rock Cafe by Julio Ferrucho, Khouloud Radi Caftan, Mado Vigarok desde Tenerife, El Carlo Marbella y Moncho Heredia, además de las colecciones de Castilla y León y Gibraltar.

Uno de los momentos más llamativos de la noche llegó con José Perea, que desfiló con un único diseño confeccionado con 300 metros de tela.

El sábado dio también espacio a los participantes del Concurso Talento y Creatividad 2026 y a Xenia Albacete, ganadora de la edición de 2025, que regresó a Larios con su colección. Félix Ramiro cerró la XV edición con un desfile que recorrió la calle de ida y vuelta, ofreciendo un final a la altura de dos noches en las que el público llenó el centro de Málaga.

Quince ediciones junto a Málaga

Organizada por NuevaModa Producciones, la XV Pasarela Larios cerró sus dos jornadas con la imagen de una calle llena y entregada a la moda. Desde su primera edición en 2011, la cita ha crecido manteniendo su vínculo con Málaga, sus diseñadores y el apoyo a los nuevos creadores. La acogida de este año reafirma su capacidad para acercar la creación de moda al público y proyectar la ciudad como escenario de grandes acontecimientos culturales.

La programación vinculada a esta edición continúa con una exposición dedicada a IT Spain en el Hotel Only YOU Málaga, del 27 de septiembre al 1 de octubre; un desfile exclusivo de Jesús Segado en el Gran Hotel Miramar, el 2 de octubre; y la III Pasarela Contra el Cáncer de Mama, que tendrá lugar el 7 de octubre en la explanada del Centre Pompidou Málaga. Este último desfile está organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga en colaboración con NuevaModa Producciones.

La entidad estuvo presente durante las dos jornadas de Pasarela Larios con su voluntariado y un espacio informativo y de productos solidarios en la Plaza de la Constitución.