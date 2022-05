Turismo desde la Costa del Sol

El ViaCero / Episodio 11

Nuevo episodio de nuestro podcast de turismo que, en esta edición, nos ayuda a conocer los detalles de la nueva joya de Royal Caribbean: el Wonder of the Seas, que ha pasado por Málaga esta semana. Además, noticias del sector y una fecha ya firme, para la apertura del nuevo H10 Málaga Croma.