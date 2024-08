Manolo Sarria: “Los sentimientos son más arraigados en la bandera porque es la esencia de ciudad”

Manolo Sarria llevó a cabo el sábado 17 de agosto el recorrido en la romería como abanderado. Hoy, nos cuenta como fue el proceso desde que se enteró que era abanderado hasta el propio momento en el que está sentado con nosotros. Ha destacado todos los momentos del recorrido entre los que destaca y agradece enormemente a todos los malagueños por su apoyo y el amor recibido. Además, no se olvidó mencionar a los que no siguen con él, pero que sin ninguna duda los lleva en el corazón "Abanderando la bandera te viene a la cabeza todos los que ya no están".

