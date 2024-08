Estos son los consejos sanitarios recomendados para la Feria de Málaga

La hidratación es fundamental en días de calor y resguardarnos del sol. El consumo del alcohol debe ser moderado y las comidas no deben ser copiosas. Además, siempre hay que tener en cuenta las horas de descanso y más en feria, que se suele trasnochar más. Si se toma alcohol, recuerda no coger el coche porque no solo te pones en peligro a ti, sino a los demás. Si no te queda más remedio que conducir, no bebas. Si la única alternativa que tienes para desplazarte es utilizar tu vehículo, evita las bebidas alcohólicas. La única tasa segura es 0,0. Evita tentaciones y deja tu vehículo aparcado. Si antes de salir sabes que vas a beber, mejor que te lleve otra persona. Deja que otra persona conduzca o utiliza el transporte público. Si has salido con el coche y decides beber, esperar un rato no sirve de nada, ya que el alcohol se elimina muy lentamente.

El alcohol está implicado en 4 de cada 10 accidentes mortales y en 2 de cada 10 accidentes con lesiones graves. Por ello, no te fíes sólo de tu experiencia y ten en cuenta también lo que les pasa a los demás. De modo que ya lo sabes, mejor no mezcles alcohol y conducción.