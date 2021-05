"Si todo el que se enfrenta a nosotros está cargado de confianza es que tenemos un problema"

Mes de mayo, mes casi de recoger las notas al curso. De saber cómo nos hemos portado respecto a todo el año. En algunos casos apretar al final puede servir, pero no siempre. Y, si te dejas ir, ni te digo lo que puede pasar. Eso es lo que parece que le pasa a Unicaja, no termina de salirle nada ni cuando pone especial interés, cuando trata de reaccionar. Pero, el ejercicio hace el músculo. Y si no hemos ejercitado la fortaleza mental para remontar partidos, hacerlo resulta complicado. Ayer, una nueva derrota.

En caída libre

Una caída libre. Así podría decirse que está el Unicaja. No se sabe cuándo podrá haber freno para esta inercia desesperante. Incluso ya no depende de sí mismo para la clasificación al play-off, el objetivo mínimo para el conjunto verde.

Derrota por 85-92

Anoche no pudo conseguir el triunfo en el Carpena ante el MoraBanc Andorra (85-92) en un partido en el que los malagueños, pese a sobreponerse a un mal inicio, no lograron imponer su ritmo.

De hecho, primer cuarto y un MoraBanc Andorra que lo anotaba todo mientras que el Unicaja solo anotaba 4 puntos en 5 minutos. Finalmente, acaba el cuarto 10-24.

Mejora insuficiente

A partir de entonces, Unicaja mejoró en defensa, mejoró en ataque y redujo la distancia en el segundo y tercer cuarto. Incouso en el último cuarto un triple de Jaime Fernández igualó el partido a 72. Sin embargo, un parcial 2-11 (74-83) puso de nuevo distancias que no serían superadas. Finalmente derrota por 85 a 92. Deon Thompson y Malcolm Thomas, los más destacados del Unicaja con 19 de valoración cada uno.

Domingo 16 12:30 J. 34 TD Systems Baskonia - Unicaja

Martes 18 21:15 J. 37 Acunsa GBC - Unicaja

Domingo 23 12:30 J. 38 Unicaja- Real Madrid

1 Real Madrid 32 2

2 Barça 30 4

3 Tenerife 26 8

4 Valencia 23 11

5 Baskonia 22 10

6 San Pablo Burgos 20 13

7 C. Joventut 19 15

8 Gran Canaria 16 18

9 BAXI Manresa 16 19

10 Andorra 15 18

11 Unicaja 15 18

Podcast

Escucha el podcast completo de nuestra tertulia de baloncesto con el periodista de Málaga Hoy, Jesús Noguera; nuestro aficionado de cabecera, Gabi Ramos; el periodista Javier Cabrera y Manu Álvarez.