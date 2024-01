Richi Guillén: "Guille del Pino tiene que aprovechar su momento. No es fácil"

Nuestro Onda Deportiva Málaga de este martes desde el Asador Iñaki lo dedicamos a Unicaja, que este miércoles juega a domicilio frente al Cholet. Hablamos con Richi Guillén, ex jugador y ahora en el cuerpo técnico del júnior de Liga EBA. "En Unicaja todos los jugadores son importantes, todos participan en el juego. Eso es saber dosificar la plantilla", menciona sobre el equipo, y apunta que "no hay partidos fáciles en la Liga, porque ganar no es fácil".

Para Guillén, "el equipo llega a Francia en un momento de juego extraordinario, aunque ellos predominan con el físico, Unicaja va a competir", y augura que "están capacitados para ganar mañana. Van a competir para ser líderes de grupo". "Unicaja juega y no deja jugar, su defensa es impresionante", señala el ex jugador.

Sobre el canterano que ha entrado por primera vez en la expedición, Guille del Pino, comentaba Richi Guillén que "entrenó ayer con nosotros. No le preguntamos mucho, él es introvertido y tímido. Es un jugador muy bueno y con mucha calidad". "Tiene que aprovechar la oportunidad que le dan, sean los minutos que sean, aunque es difícil jugar en una plantilla como esta".

"Si la salida es positiva para Mario, entiendo que será importante la cesión. Mario es muy maduro y el aprendizaje de estos años han sido muy bueno, está capacitado para jugar bien en la LEB Oro", afirma sobre la salida de Mario Sant-Súpery como cedido al Tizona Burgos.

"Guille es un jugador junior de primer año. Destaco su talento y cuando tiene el balón en sus manos pasan cosas. Tiene que tener suerte y poco a poco ir haciendo el camino. El es estudiante y tiene que ir a clase presencial", señala Guillén sobre Guille del Pino.