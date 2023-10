Jonathan Barreiro: "He aprendido a esperar mi momento, sin frustraciones"

El alero gallego de Unicaja Jonathan Barreiro es nuestro invitado hoy en el Asador Iñaki, en Onda Deportiva Málaga. "Entrenando, preparando el partido de este fin de semana, sabéis que me hace mucha ilusión enfrentarme a los gallegos", mencionaba el jugador, quien confirma que sí, que aprovecha Ibon Navarro para entrenar con mayor intensidad cuando no hay partido entresemana.

"Se puede decir que he ido de menos a más, el club ha puesto mucho de su parte para sentirme cada año mucho más cómodo. Si un jugador se siente querido y arropado es más fácil que salgan las cosas", aseguraba Barreiro. "Estoy en un momento dulce", asegura, y señala que deben "trabajar para que los momentos dulces se alarguen en el tiempo".

"Tienes que hacer lo que te piden para ganar, lo he aprendido y por eso creo que estoy en este momento", manifestaba el jugador, quien asegura que lo que le pide Ibon es "defender y el rebote". "En lo que más he mejorado es en la parte de saber estar en la pista, he dado un paso adelante en saber esperar mi momento sin frustraciones, me he centrado en eso, en no pensar en mí mismo, más en le quipo y en sumar".

El jugador se ha mostrado con ganas de jugar la próxima Copa del Rey en casa, y habla también de cómo ha sido el inicio de temporada con los mismos compañeros. Este y más temas, en nuestra entrevista desde el Asador Iñaki que puedes escuchar aquí al completo.