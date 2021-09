Gaspar: "Ahora conozco mejor a Javi Ontiveros"

Acabó el mercado de fichajes hace un par de días, y este jueves Manolo Gaspar ha querido hacer balance del mercado. "Diferente, con un antes y un después desde el acuerdo con CVC", ha explicao el director deportivo blanquiazul, que se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado.

En su comparecencia ha querido explicar lo sucedido con Javi Ontiveros, su fichaje frustrado, "soy una persona que si da su palabra no falla, eso jamás". Reconoce Gaspar que era "un jugador que nos ilusiona a todos" y asegura que "ahora conozco a Javi mejor. Mientras no me defrauden los míos…".

Manolo Gaspar explicó que la plantilla está cerrada, que no se ha llegado a gastar el límite salarial al completo, que quedan fichas por consumir y que las llegadas y las salidas se han pactado con el entrenador, José Alberto López.