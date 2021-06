Davidovich: "Juego para ganar títulos en un futuro"

Pregunta: Ante todo, ¿cómo estás? No sé si preguntarlo con interrogación o exclamación.

Respuesta: Pues, fíjate, comiendo unos espetos en la playa.

P: Hace menos de 24 horas mordiéndote las uñas por enfrentarte en cuartos de final a Zverev y ahora relajándote. ¿Cómo ha sido la experiencia en este Roland Garros que te ha puesto en el mapa nacional e internacional del tenis?

R: Han sido dos semanas duras con bastantes emociones. Ha habido partidos que he sacado por sentimiento, por emoción. Físicamente estaba muy cansado, pero eso suma y se acumula como conocimiento. Bastante contento con lo hecho.

P: Ayer se te venía cariacontecido al finalizar el partido.

R: Sí, llevaba todos los partidos a una jugada bastante alta, casi todos a cinco sets y el cuerpo lo va notando. Cada ronda se nota que estás un poco para el arrastre. Yo intenté dar lo máximo. Sí es verdad que estuve ayer y anteayer sin poder ponerme un calcetín por el dolor de espalda, pero quería vivir la experiencia de estar en la Chatrier, donde Rafa (Nadal) ha ganado tantos títulos.

P: Llegando a cuartos eres capaz de valorar aún más lo que ha hecho Rafa.

R: Y posiblemente gane su decimocuarto. Estando en cuartos y perdiendo en cuartos, ya digo yo, que no es nada fácil hacerlo, es alucinante ganar 13 títulos.

Si yo hubiese estado bien físicamente, me hubiese visto capaz de ganar a Zverev

P: Ves favorito a Zverev frente a Rafa Nadal?

R: No, si yo hubiese estado bien físicamente, me hubiese visto capaz de ganar a Zverev. Rafa es muy favorito.

P: Rafa Nadal lo comenta de vez en cuando, “no recuerdo desde cuando no juego con dolor”. No es muy halagüeño.

R: Totalmente. Con Casper en el quinto set tenía calambres, después con Delbonis desde el tercer juego tenía los isquios como una piedra, tampoco podía sacar en el cuarto set con Delbonis –tenía el hombro hecho una piedra- y con Zverev ya estaba hecho candela. Todo suma, además Zverev había ganado bastante cómodo sus partidos anteriores y eso se nota.

P: En el partido frente a Delbonis, al final, dices que casi no sabes cómo lo has hecho y das gracias a Dios.

R: Al final todo está en la mente. La fuerza de la mente es increíble. Acepté ese dolor, acepté que estaba cansado, que el dolor no importaba y quería ganar ese partido sí o sí. Y al final el isquio desaparece y en el cuarto set, aunque lo jugué un poco más nervioso, empecé a acalambrarme el brazo.

P: ¿Es quizás ha sido ese el mayor aprendizaje, aprender a jugar con dolor?

R: Sí, ese. Aceptar que no puedes hacer nada contra las condiciones. No puedes luchar contra ellas porque tienes más desgaste y no te centras en lo que quieres que pase.

P: En el partido frente a Delbonis empezaste a abusar un poco de las dejadas, luego llegó un momento en el que sacaste el recurrente saque por abajo, ¿cuánto tuvo que ver el trabajo mental que haces?

R: Al final, contra Delbonis, estaba jugando a un buen nivel y cuando me remontaba me decía que no podía ser. Lo llevo diciendo desde primera ronda, los Grand Slam son partidos eternos, puede pasar cualquier cosa. Tienes que estar supercentrado y no pensar más en la victoria final, sino en cada punto.

P: Llegaste a romper el saque a Zverev y Delbonis, siendo ellos grandes sacadores, pero te sentiste cómodo.

R: Me siento uno de los mejores restadores del circuito. No tengo miedo a ningún saque, a Zverev le rompí tres veces en el primer set y a Delbonis también, no tengo miedo a que me saquen fuerte, soy muy rápido y habilidoso.

Yo juego al tenis para jugar en los grandes estadios y las finales

P: Tan bien resta, tan habilidoso es Alejandro, que su entrenador nos dijo ayer que lo normal era verte en un año y medio peleando por títulos, jugando finales… ¿Eso te mete presión, lo das por hecho?

R: Es lo que quiero. Yo juego al tenis para jugar en los grandes estadios y las finales. Yo no juego para las primeras rondas. Obviamente también hay que hacerlo pero yo quiero jugar las finales. Para eso también me entreno y estoy ahí.

P: Es curioso como esto ha dado pie para que Davidovich dispute los Juegos Olímpicos de Tokyo de este verano.

R: Es un sueño hecho realidad. Estar ahí como cuarta raqueta española es un premio a una temporada que empecé mal por el Covid. Es un subidón poder ir.

P: Todo esto es bonito, pero empieza hace mucho tiempo, son entrenamientos a lo largo de los años.

R: Esto no se consigue en días. Es el trabajo continuo de todos los días, de tener a gente que te ayuda, que te quiere, como lo tengo yo en todo mi equipo. Eso ya lo voy notando. Hace unos años era un pelín más rebelde pero ahora me doy cuenta de todo el trabajo que han hecho y yo ahora debo responder con un ‘feed-back’.

P: ¿Te sientes más cómodo en tierra que en pista rápida?

R: Me adapto muy bien a todas las superficies. No podría decirte cuál es mi favorita. Me encanta jugar en hierba pero luego tengo mejores resultados en tierra o pista rápida.

"Perro que veo, perro que beso"

P: ¿Cómo va esa carrera de DJ?

R: La tengo un poco apartada ahora…

P: Le estás viendo color al tenis, ¿no?

R: Sí (ríe), pero ahora estoy más centrado en mi nuevo proyecto de los animales en el que he creado una organización porque soy muy amante de los animales. Cada perro que veo, cada beso que le doy. España es uno de los países que más animales abandona al año y pensamos en cómo ayudarles para que tengan un hogar y también ayudar a las protectoras. Hemos creado adoptas.org. Estamos también pendientes de crear una fundación.