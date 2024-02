Carlos Kameni: "No me obsesiona pero sí quiero continuar jugando al fútbol"

El ex portero de Antequera y Málaga Carlos Kameni nos ha visitado hoy en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki. A sus cerca de 40 años, asegura que "los guantes me llaman, cada día me levanto con las mismas ganas de seguir disfrutando de esta pasión, con ganas de tirar para adelante hasta que yo decida". El guardameta considera que también su etapa en Antequera le ha permitido mantenerse en forma, competir a un nivel más alto que su año anterior en Andorra, y que se han dado mutuamente.

"Es muy diferente el fútbol profesional a lo que se vive en Primera RFEF", afirma el camerunés, quien reconoce que antes de debutar "hubo días de nervios, llevaba tiempo sin competir, era como empezar de nuevo". "Cada día entreno a tope porque nunca se sabe, pero sin meterme presión. Si toca seguir disfrutando dependerá del proyecto, entreno cada día porque nunca se sabe. Me veo capaz de aportar en cualquier proyecto, pero si no se abre esa puerta pasaremos a otra cosa".

Nos cuenta su experiencia en los vestuarios con jóvenes que eran niños cuando él jugaba, como su historia con Destiny, el jugador del Antequera que le confesó que le había pedido una foto en una visita a La Rosaleda. Y del Málaga y su deseo de volver, señala que ya esa herida ha sanado. "Tengo al Málaga en mi corazón. Yo siempre estoy con esos colores. Me duele mucho ver al equipo sin poder ayudar, mis hijos me piden ir a La Rosaleda".

El ex portero blanquiazul advierte que "en Málaga no se puede hablar de otra cosa que no sea ascender" y sobre los guardametas del primer equipo, señala: "Veo bien a Alfonso Herrero, ha salvado muchos puntos. Está a un nivel muy bueno y eso le permite al equipo ganar muchos puntos. La portería es fundamental. No se puede construir la casa sin unos cimientos fuertes". Y de Carlos López recuerda que lo ha visto crecer, y que le desea lo mejor.