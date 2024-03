Alfonso Herrero: "He venido aquí para jugar partidos importantes, como los que quedan"

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero, nos acompaña hoy en el Asador Iñaki. El toledano, de 29 años, llegó a Málaga este verano, equipo al que llegó después de rescindir en el Mirandés, de Segunda División. Ha jugado los 28 partidos de Liga, y ha encajado 19 goles, siendo el Málaga el equipo menos goleado. "Jugar no ha sido por lo que me he venido, lo que ofrece el Málaga no es sólo lo deportivo. Va asociado a hacer cosas importantes, dejar huella. Y por eso ni me lo pensé".

"Quedan los partido marcados en rojo, va a ser una auténtica locura. Es el momento de dar un pasito adelante", y señala que "el equipo ha tenido una evolución muy buena, y creo que estamos llegando al momento importante en un buen momento de forma y puede ser diferencial"-

Para el portero, "reponerte cuando pasas por un momento complicado es lo más importante, y me está sorprendiendo aquí con una plantilla tan joven". "Para lo que viene al Málaga es para este tipo de partidos, los importantes", se reafirma Herrero quien reconoce que sí entró el balón en la jugada del 'supuesto' gol del Intercity, y nos cuenta cómo lo vivió.

Advierte Herrero de la dificultad del próximo partido en Algeciras, y sobre la clasificación asegura que "siempre miro para arriba, pero soy precavido. Nosotros vamos a ir a ganar cada partido. No dependemos de nosotros mismos, la gente nos está apoyando, a seguir. Cada partido va a ser una pasada".

"Es ilusionante jugar partidos importantes, y jugar un playoff, y con el Málaga, sería muy especial. Vamos a aspirar a lo máximo y si luego toca jugar un playoff debe ser increíble".

Este toledano, padre de una marbellí que nació durante su etapa en el equipo blanquillo, compagina su vida familiar con los estudios de gestión deportiva, buscando un futuro. ¿Dentro de tres año cuando acabe mi contrato? Me gustaría verme renovándolo.