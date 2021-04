Programación semanal del Contenedor Cultural de la UMA

Fran Camacho, Antonio Moncada, Mario de la Calle, Lucía Blein y Adrián Lus dan lustre a "Hola, Vingo a Improvisar!” mezcla la ilusión de ganar premios con la espontaneidad del teatro de improvisación en clave de comedia. Un espectáculo en el que un ritmo trepidante no da tregua entre risas, sorteos e historias teatrales creadas en el momento entre los actores y el público. Además, el jueves hay doble evento: concierto de Zopli2, proyecto que hacde un recorrido musical a través de mundos sonoros diversos; y Two for swing, apuesta liderada por dos cantantes malagueñas: Raquel Pelayo y María Esteban.