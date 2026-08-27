EDUCACIóN

Los primeros deberes de la vuelta al cole son para los padres: 6 recomendaciones para llegar a un acuerdo de uso responsable de las pantallas

La mayoría de los centros educativos se preparan para una vuelta al cole con el uso limitado o restringido de los dispositivos electrónicos en las aulas, aunque la fórmula y el grado varían según la comunidad autónoma. Y, si bien el uso de los móviles en horario lectivo está hoy prohibido prácticamente en la totalidad de nuestro país, en casa son las familias quienes deben decidir cómo, cuándo, cuánto y para qué se usan las pantallas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Colegio
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Según el estudio ‘El primer móvil en las familias españolas: edad, normas y condiciones’, elaborado por la marca española de tecnología para las familias SPC, los padres y madres sí tienen claras algunas de las normas que les gustaría aplicar en casa si existiera un acuerdo familiar sobre el uso de los dispositivos.

Las condiciones que más elegirían en la región coinciden con la media nacional en límite de tiempo y prohibición durante las horas de estudio y clase. Sin embargo, las familias andaluzas situarían en tercer lugar el control parental activo (41,5%). En esta posición, la media nacional situaría la prohibición de uso durante las comidas (40,5%). En cualquier caso, la aplicación de estas condiciones debería llegar siempre tras una conversación en familia con los más pequeños.

Acuerdos familiares para un uso responsable

Lo que falta, en la mayoría de los casos, es un momento pensado específicamente para tener esa conversación con los hijos, que debe ocurrir antes de la entrega del dispositivo, y un formato que convierta la idea en un compromiso compartido de mayores y pequeños, en lugar de una norma que solo existe en la cabeza de los padres.

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