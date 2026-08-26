Ocean Drive Málaga abre sus puertas con 22 apartamentos para vivir la ciudad desde dentro

A diferencia de otros establecimientos de la marca, Ocean Drive Málaga prescinde de las zonas comunes tradicionales. No hay restaurante, bar, terraza ni grandes espacios de recepción. Tan solo un hall de llegada, con una mesa que funciona como punto de bienvenida. La decisión responde a la propia naturaleza del proyecto: aquí, la experiencia no se construye alrededor de un lobby, sino que entra directamente en el apartamento y continúa al salir a la calle.

Es una interpretación especialmente literal de la filosofía The Neighbormood de OD Hotels: entender la hospitalidad como una puerta de entrada a la vida cotidiana de las ciudades. El objetivo no es aislar al viajero de su destino, sino acercarlo a sus calles, mercados, comercios, cultura y formas de vivir. El propio concepto desarrollado para Málaga lo resume así: “El barrio es nuestro lobby”.

The Neighbormood: Málaga entra en el apartamento

En este formato, Ocean Drive Málaga concentra también buena parte de los elementos que definen su personalidad en el interior de cada uno de sus 22 apartamentos, haciendo que el vínculo con Málaga empiece antes incluso de salir a la calle.

Cada alojamiento incorpora una guitarra española, invitando a que la música forme parte de la estancia de una manera espontánea. El diseño apuesta además por mobiliario y piezas vinculadas al entorno local, dentro de una concepción del interiorismo que busca conectar cada espacio con la ciudad en la que se encuentra. El proyecto de marca define precisamente el interiorismo de OD Hotels no como un mero ejercicio estético, sino como una “declaración de pertenencia”, construida a partir de materiales, arte, diseño y piezas con carácter.

El arte tiene un papel especialmente relevante en esa conexión con Málaga. Ocean Drive Málaga ha colaborado con la artista Andrea Reina para desarrollar una intervención específica para el proyecto. Cada apartamento cuenta con dos obras creadas por la artista: dos piezas abstractas que representan, cada una, una mitad de un barrio de Málaga. Juntas construyen una interpretación artística del lugar y convierten las paredes del apartamento en otra forma de descubrir la ciudad.

Las obras de Andrea Reina se extienden también al hall de llegada, creando un hilo visual entre la bienvenida y los apartamentos. La colaboración forma parte de la voluntad de Ocean Drive de trabajar con artistas y creadores cercanos al destino, convirtiendo el arte y el producto local en parte de la experiencia y no únicamente en elementos decorativos. El documento de concepto sitúa precisamente la obra de Andrea Reina entre los principales iconos de marca pensados para Ocean Drive Málaga.

La libertad de un apartamento, con alma OD Hotels

Los 22 alojamientos combinan distintos formatos de estudios y apartamentos, algunos con balcón o terraza, y cuentan con cocina integrada, luz natural y una distribución pensada tanto para escapadas como para estancias más largas. La web de OD Hotels presenta, entre otras opciones, estudios desde 24 m², estudios Deluxe con balcón y apartamentos independientes con dormitorio separado.

Más que reproducir el funcionamiento de un hotel dentro de un edificio de apartamentos, Ocean Drive Málaga aprovecha las posibilidades de este nuevo formato para llevar The Neighbormood a una expresión especialmente directa: más autonomía, más intimidad y una relación más cercana con la ciudad. Una filosofía que el proyecto resume como “vivir Málaga a tu manera” y que plantea los apartamentos como refugios contemporáneos en los que recuperar calma y tiempo después de recorrer la ciudad.

Ocean Drive Málaga invita al huésped a descubrir los lugares que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad: desayunar donde desayunan sus vecinos, entrar en pequeños negocios con identidad propia y acercarse a las personas, historias, gastronomía, música y cultura que siguen dando vida a sus barrios. Ahí se concreta The Neighbormood: el barrio no es solo lo que rodea la estancia, sino una parte esencial de ella. No se trata únicamente de visitar Málaga, sino de encontrar durante unos días una forma propia de vivirla, con una guía auténtica del barrio que acerca al huésped, desde la propia habitación, a sus lugares, historias y vida cotidiana.