Fundación El Pimpi rinde homenaje a los mayores en la gala de sensibilización Soles de Málaga 2024

Con el objetivo de presentar el gran trabajo que realizan durante todo el año las 11 ong beneficiarias del Festival Soles de Málaga 2024 destinadas a los mayores, Fundación El Pimpi reunió el pasado martes a más de 800 personas en una entrañable gala presentada por la actriz y madrina de la Fundación, Belinda Washington en el Teatro Soho Caixabank que contó con la actuación estelar de Ángel Rielo, incondicional amigo y colaborador de Soles de Málaga desde sus inicios. Como colofón, la actuación de Little Pepe que estrenó la canción que ha compuesto expresamente para los mayores y para que se convierta en todo un himno el dia del Festival Soles de Málaga 2024.

Bajo el lema “dale un toque a los mayores, dale un toque a tu corazón” y un teléfono en el centro del escenario como hilo conductor, transcurrió una gala llena de emoción donde los mayores fueron los protagonistas, Un ejemplo de vitalidad e ilusión por mostrar al mundo entero todo lo que se puede hacer en la vida después de los 70. Conocimos a la extraordinaria Angelita que interrumpía cada dos por tres a Belinda llamándola por teléfono para ir contándole cuáles eran los tres proyectos beneficiarios. También sorprendió la vitalidad de la pareja de bailarines formada por Elena Trigueros y Rafael Lebrón , coreografiados por Enrique Utrera, profesor de baile latino en la escuela municipal de música y danza de Benalmádena.

Numerosas autoridades han querido estar presentes para apoyar esta iniciativa que un año más pretende ser un ejemplo de solidaridad, tales como: Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Luis Merino Bayona, presidente Fundación El Pimpi, Juan Ignacio Zafra, director territorial Andalucía CaixaBank, Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación de Málaga Innovación Social y Despoblamiento, Francisco Cantos, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pienda, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

Soles de Málaga cuenta con el apoyo de: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Fundación La Caixa, Bodega El Pimpi Fundación Lágrimas y Favores, Cervezas Victoria, Pernod Ricard con Beefeater, Vía Célere, Sanamar, Clinica Miranda, Dunkin Donuts, KFC, Burger King, Coca Cola, Bodegas Málaga Virgen, Viveros Guzmán, Fundación Idiliq, Giants, Famadesa, Caetano Benet, Soho Boutique Hotels, El Corte

Inglés, Quirón Salud, Fox Group, Del Pozo Ingeniería, Grupo Cabello, Ly Company, Impact Hub y Freepik

Las ong beneficiarias de este año 2024 se dividen en tres proyectos, que recibirán el 50% de los beneficios totales recaudados y son: Asimás, Fundación Cudeca y Fundación Harena y ocho causas que recibirán el otro 50% que son: AFA y Huellas Terapeúticas, APAFFER, AROAL, ARRABAL, ASALBEZ, Asociación Hogar Nuestra Señora de los Ángeles, Asociación Botika Educa Saluss y Asociación Lupus.

En la gala se anunció que el Festival Solidario Soles de Málaga será el próximo 27 de abril en la Plaza de Toros de la Malagueta a partir de las 12h de la mañana y hasta bien entrada la noche. El Festival contará con la actuación estelar de No me pises que llevo chanclas que aparecieron en un vídeo en la gala, además contarán con Jarrillo Lata, Julia Martín, Sr. Rielo, Little Pepe, Tarifa Plana, Pop FM, Electroduendes, Carrete 80, Super 8, Comando G y Dj Juan Marín.