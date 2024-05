Fundación El Pimpi recibe el Sol más esperado en su festival solidario

Ha sido, sin duda, una de las ediciones más emocionantes del Festival Solidario Soles de Málaga, que la Fundación El Pimpi organiza por quinta vez. La lluvia estaba anunciada hasta medio día, por lo que, a priori, no sería un problema, pero finalmente la lluvia se mantuvo hasta primera hora de la tarde, lo que hizo que todo el equipo de trabajadores y voluntarios vivieran unas horas de nervios y mucha emoción, esperando la salida del sol.

Finalmente, y fieles a su nombre, el sol salió sobre las cuatro de la tarde y el cielo se abrió completamente para dejar un azul intenso que provocó la gran alegría de todas las personas que entregan su trabajo e ilusión en un Festival que llevará ayuda a 11 ong que trabajan por mejorar la vida de las personas mayores.

La fiesta se pudo recuperar y finalmente fueron más de 3.000 personas las que abarrotaron la Plaza de Toros y disfrutaron hasta la noche donde todo fue música, risas, cariño y felicitaciones de unos a otros por el ambiente tan especial que se había generado.

En el escenario, tres grandes, Ángel Rielo, Manolo Sarria y Miguel Ángel Martín (tunomandas) hacían las labores de presentación por relevos. Empezaba Ángel Rielo que fue el encargado de conducir el acto institucional de inauguración con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino Bayona, entre otras autoridades como Ruth Sarabia en representación de la Junta de Andalucía y Toñi Ledesma por la Diputación provincial de Málaga y Pepe Cobos, fundador de la Fundación El Pimpi.

En esas primeras horas, y a pesar de la lluvia intermitente, algunos con muchas ganas de fiesta ya bailan junto al escenario con la música del DJ Juan Marín.

Llegó el turno de Manolo Sarria que presentó grupos como Pop FM, Little Pepe, Sr. Rielo, Tarifa Plana y Julia Martín. Los grupos que estaban previstos para las primeras horas del Festival no pudieron actuar, pero desde la organización se quiere agradecer su esfuerzo y comprensión a; Electroduendes, Comando G, Super 8 y Carrete 80.

El último tramo del Festival estuvo presentado por Miguel Ángel Martín (tunomandas) que acudió rápido a la llamada precipitada realizada por la Fundación El Pimpi al comunicarles Belinda Whashington que una neumonía no le permitía viajar hasta Málaga para ejercer su labor de presentadora y madrina, como todos los años. Miguel Ángel dijo que si antes de terminar la frase y estuvo toda la noche presentando a los últimos grupos como Jarrillo Lata y el plato fuerte del día, No me pises que llevo chanclas, que cerró el día pasadas las 12 de la noche.

Las ong beneficiarias de este año 2024 se dividen en tres proyectos, que recibirán el 50% de los beneficios totales recaudados y son: Asimás, Fundación Cudeca y Fundación Harena y ocho causas que recibirán el otro 50% que son: AFA y Huellas Terapeúticas, APAFFER, AROAL, ARRABAL, ASALBEZ, Asociación Hogar Nuestra Señora de los Ángeles, Asociación Botika Educa Saluss y Asociación Lupus.

Soles de Málaga cuenta con el apoyo de: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Fundación La Caixa, Bodega El Pimpi Fundación Lágrimas y Favores, Cervezas Victoria, Pernod Ricard con Beefeater, Vía Célere, Sanamar, Clínica Miranza, Dunkin Donuts, KFC, Burger King, Coca Cola, Bodegas Málaga Virgen, Viveros Guzmán, Fundación Idiliq, Giants, Famadesa, Caetano Benet, Soho Boutique Hotels, El Corte Inglés, Quirón Salud, Fox Group, Del Pozo Ingeniería, Grupo Cabello, Ly Company, Impact Hub, Freepik y restaurante Kaleido Málaga Port.