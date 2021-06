Fallece Joan Hunt, Fundadora en 1992 de CUDECA, la Asociación de Cuidados Paliativos del Cáncer

El cáncer, le arrebató a su marido; una pérdida despertó en ella una fuerza positiva y solidaria, que se convertirá en el motor de algo tan maravilloso, como su vocación de ayudar a los demás al final de la vida, cuando a los 65 años y contra todo pronóstico, una inglesa que no conocía a mucha gente en España, que no hablaba el idioma y que no disponía de recursos, decide poner en marcha este increíble proyecto llamado CUDECA.