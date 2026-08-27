La DGT pone en marcha el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Especial “RETORNO DEL VERANO - 2026"

Desde primeras horas de la tarde del viernes 28 (especialmente entre las 16 y las 22 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 29 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados principalmente por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

El domingo 30 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.

Por último, el lunes 31, la circulación podrá ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas. Además, durante prácticamente todo el día habrá movimientos de retorno presentándose problemas de circulación en los principales ejes viarios de la red de carreteras, especialmente entre las 16 y las 23 horas.

Sin embargo, se prevé que la intensidad esté más repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.