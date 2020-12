El Defensor del paciente, más alerta que nunca en plena pandemia, para evitar aislados casos de negligencia médica

La Asociación Defensor del Paciente es una agrupación que se encarga de prestar asesoría y apoyo a pacientes que hayan podido ver vulnerados sus derechos o que se hayan visto afectados por algún tipo de negligencia. Lo cierto es que nadie podía imaginar que una pandemia podía asolar Occidente como lo está haciendo, pero eso no significa que la ley no rija, ni que no sean reclamables muchas situaciones que se están produciendo día tras día. Por ello, el Defensor del Paciente ha elaborado un decálogo para guiar a los ciudadanos abocados a sufrir en sus carnes el Covid-19 en su pelea judicial, que está ahora comenzando, para hacer valer sus derechos, que son inalienables