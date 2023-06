BYD abre en Málaga con Caetano Retail el primer concesionario de la marca en Andalucía

Tras el acuerdo en el primer trimestre del año de BYD (Build Your Dreams) con Caetano Retail para el despliegue de su red de concesionarios en el sur de España. El pasado 29 de Junio tuvo lugar la apertura de la primera tienda en Andalucía.

Más de 200 asistentes entre prensa, autoridades y empresarios de la provincia confluyen en esta gran apertura de Caetano Retail, uno de los grupos de concesionarios más importantes del país, que marca el inicio en Andalucía de la expansión de BYD, uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos de nueva energía, con más de 4,3 millones de unidades vendidas. Seguidamente vendrán aperturas en Sevilla, Cádiz y otras provincias andaluzas.

BYD apuesta decididamente por Caetano Retail España con el objetivo de aportar la mejor experiencia de cliente. Caetano Retail España es propiedad del Grupo Internacional Salvador Caetano, con concesionarios oficiales de 15 marcas en España que suman más de 50 puntos de venta para dar un servicio con los más altos estándares de calidad. Desarrollará la red de concesionarios oficiales BYD en Andalucía bajo la denominación Caetano Tec. Si nos centramos en Caetano Retail Málaga, sus cifras arrojan una facturación en 2022 de 157 millones, con más de 4.900 unidades vendidas y una cuota de mercado del 16% sobre el mercado particular más empresa.

BYD ha iniciado su andadura comercial en España con una gama formada por tres modelos: el BYD ATTO 3, un dinámico SUV del segmento C con una batería de 60,4 kWh y hasta 565 km1 de autonomía; el BYD TANG, un SUV familiar del segmento E con 7 plazas, tracción All Wheel Drive, una batería de 86,4 kWh y hasta 528 km1 de autonomía; y el BYD HAN, una elegante y deportiva berlina del segmento E, con tracción All Wheel Drive y una batería de 85,4 kWh que le permite recorrer hasta 662 km1. Los tres modelos cuentan con la afamada Blade Battery, una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) que prescinde de cobalto al tiempo que frente a las baterías tradicionales ofrece mayor seguridad, resistencia y longevidad.

Otra característica técnica distintiva de BYD es la e-Platform 3.0, una plataforma escalable que integra la Blade Battery en la cuna del chasis, lo que no sólo aporta una gran rigidez estructural y una notable mejora de la seguridad en caso de choque, también permite rebajar el centro de gravedad para aumentar el dinamismo, reducir el peso del conjunto, configurar carrocerías más bajas con mejores índices de penetración aerodinámica, voladizos más cortos que maximizan el aprovechamiento del espacio interior y una mayor libertad en el diseño de las carrocerías. El BYD ATTO 3, que ha obtenido 5 estrellas en las pruebas de EuroNCAP, es el primer SUV de la marca en disponer de la innovadora e-Platform 3.0.

BYD es el único fabricante de automóviles que diseña y fabrica el sistema completo de motores eléctricos, baterías, transmisiones electrificadas, unidades de control y semiconductores. Para BYD, a nivel global, 2022 ha representado otro año récord de ventas, con la matriculación de 1.868.543 vehículos de nueva energía, que comprenden modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables. En 2023 la marca se está preparando para cosechar aún mejores registros, con el lanzamiento de sus productos en Reino Unido, Italia, España y próximamente otros países que se unirán a otros mercados europeos en los que BYD ya opera, como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica.

Sobre BYD

Fundada en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998, BYD es uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos eléctricos e híbridos enchufables acumulando más de 3,7 millones de unidades vendidas. Con presencia en 70 países y 400 ciudades desempeñando un papel muy relevante en industrias relacionadas con la automoción, la electrónica, las energías renovables y el transporte ferroviario.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 25.000 patentes que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores.

El objetivo de BYD es ofrecer soluciones capaces de mejorar la vida de las personas a través de la creación de un ecosistema completo de energía limpia que reduzca la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En los últimos años, ha desarrollado importantes avances tecnológicos, como la Blade Battery, la e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to body.

Sobre Caetano Retail en Andalucía

Caetano Retail España, mayor grupo de distribución de Península Ibérica, tiene presencia en España con concesionarios oficiales de 15 marcas en más de 50 puntos de venta. En Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga, se encuentran Caetano Benet, Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart, Caetano Móvil Sur, concesionario oficial KIA, Caetano Motors Málaga, concesionario oficial Peugeot y Caetano Tec, concesionario oficial BYD.

Con esta nueva marca esperamos aumentar nuestra cuota de mercado, creando más valor para la ciudad y fomentando el empleo y la inversión.