Siete de cada diez calles de Málaga ven reducida su velocidad a 30 km/hora

Posiblemente esta mañana al coger el coche no se haya acordado. Y en las calles no se ha dado cuenta. O quizás esté a tiempo y aún no ha cogido el coche. Pero me da a mí que no notará nada extraño. Todo ello pese a que, desde hoy, 7 de cada 10 calles de Málaga estarán limitadas a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

¿Qué calles?

Sí, sí… 7 de cada 10. Y, quizás vd se pregunte ¿qué calles son esas 7 de cada 10? Todas las que tengan un solo carril por sentido. Incluso las calles en las que haya además un carril bus… También por ellas habrá que ir a 30 kilómetros hora. ¿Qué pasa con las vías que tienen un carril reducido a 30? Esas no, ahí se podrá ir a 30 por hora en un carril y a 50 en el otro. Incluso la velocidad se verá reducida a 20 km hora en las vías que tengan la acera y la calzada a la misma altura.

Para tratar de ayudar un poco más: ¿qué calles quedarán tal cual están ahora? Las avenidas que tengan 2 ó más carriles por sentido de circulación. Aquí se podrá ir a 50 km/hora excepto si hay indicaciones en contra.

Campañas de información

El alcalde, Francisco de la Torre, anuncia campañas informativas locales al igual que las que se esperan por parte de la Dirección General de Tráfico. Anuncia que con medidas como ésta "se trata de conseguir ciudades más humanas" y que "las campañas son más eficaces cuando se dirigen a millones de personas que cuando van a decenas de miles o cientos de miles de conductores".

¿Por qué ahora?

Y también habrá quién se pregunte: ¿Y por qué esta reducción ahora, si yo lo único que quiero es ir al trabajo tranquilamente en mi coche?

Pues porque en caso de atropello, el ir a 30km hora reduce del 90 al 10% el riesgo de muerte. Incluso reduciría el número de accidentes en un 40%, casi a la mitad.

Fin del estado de alarma

También hablamos de que se han levantado todas las alarmas tras las imágenes vistas este fin de semana en Málaga y el resto de España donde gran cantidad de jóvenes, y no tan jóvenes, -que había gente que no volverá a cumplir los 30-aparecían celebrando sin respetar la distancia social o sin uso de mascarillas.

Multas por botellón

Tal fue la celebración que la Policía Local impuso durante el fin de semana un total de 370 denuncias por no utilizar la mascarilla, 217 más que el fin de semana anterior.

Además, se llevaron a cabo 11 sanciones por practicar botellón en la vía pública –algo que está prohibido desde hace años aunque algunos dirigentes políticos simulen no saberlo-, 35 denuncias por ruidos en viviendas de sábado a domingo y 5 por no respetar el horario de cierre o exceso de ocupación a establecimientos de hostelería.